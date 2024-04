Cruzeiro vence Botafogo de virada na estreia do Brasileirão; veja os gols

O Cruzeiro começou sua jornada no Campeonato Brasileiro com o pé direito. Neste domingo, no Mineirão, o time celeste derrotou o Botafogo por 3 a 2, revertendo o placar desfavorável e restaurando o ânimo dos torcedores. Os cruzeirenses estavam descontentes com os resultados decepcionantes recentes da equipe.

Foto: Reprodução Internet

Os gols do Cruzeiro foram marcados por Lucas Silva, Rafa Silva e Rafael Elias, enquanto Tiquinho Soares e Danilo Barbosa balançaram as redes para o Botafogo.

Com essa vitória, o Cruzeiro alcança a segunda posição na tabela do Brasileirão, com três pontos, ficando atrás apenas do Athletico-PR, que venceu o Cuiabá por 4 a 0.

O próximo desafio do Cruzeiro no Brasileiro será contra o Fortaleza, na quarta-feira (16), no Castelão. Enquanto isso, o Botafogo enfrentará o Atlético-GO, na quinta-feira (17), no Nilton Santos.

O goleiro titular do time não participou da partida contra o Botafogo, pois está em processo de negociação para deixar o Cruzeiro.

Cabral começou a temporada de 2024 com um desempenho abaixo do esperado. Suas falhas em momentos cruciais dos jogos fizeram com que sua relação com a torcida se deteriorasse.

OJogo

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de altos e baixos. Embora tenha iniciado o jogo com algumas investidas perigosas, sofreu um gol logo em seguida.

Aos 3 minutos, o zagueiro Neris quase marcou após um cruzamento perigoso, mas o goleiro Gatito Fernández fez uma defesa crucial. No lance seguinte, Tiquinho Soares abriu o placar para o Botafogo, após um passe de Júnior Santos.

Após sofrer o gol, o Cruzeiro se recuperou e dominou a partida, conseguindo empatar ainda no primeiro tempo.

Aos 19 minutos, Lucas Silva marcou um belo gol de fora da área, aproveitando um rebote após uma disputa de bola com o atacante Arthur Gomes.

Apesar de ter tido um bom desempenho no primeiro tempo, o Cruzeiro teve um gol anulado pelo VAR, por um toque de mão de Arthur Gomes.

No segundo tempo, o Botafogo voltou pressionando, mas não conseguiu marcar. Aos 19 minutos, o Cruzeiro virou o jogo com um gol de Rafa Silva.

Apesar da virada, o Cruzeiro levou o empate aos 37 minutos, com um gol de cabeça de Danilo Barbosa, após uma cobrança de escanteio.

Momento de Susto Aos 26 minutos do segundo tempo, o meia-atacante Matheus Pereira sofreu uma falta dura de Alexander Barboza na entrada da área do Botafogo.

Barboza recebeu um cartão vermelho e Pereira teve que ser retirado de campo de maca, após o incidente.

No ano passado, em um jogo contra o Botafogo, também no Mineirão, na 17ª rodada do Brasileiro, Matheus Pereira sofreu uma lesão grave que o deixou afastado dos gramados por meses.

O meio-campista do Botafogo, Marlon Freitas, também precisou sair do campo após uma lesão, aos 21 minutos, sendo substituído por Tchê Tchê e encaminhado ao hospital devido a protocolos de concussão exigidos pelo regulamento do Brasileirão.

"A atuação do jogador Marlon Freitas foi interrompida devido aos protocolos médicos de concussão. Ele está consciente e será monitorado de perto pelo departamento médico do Botafogo", diz o comunicado oficial do clube.

Desenvolvimento do Jogo

4 minutos do primeiro tempo: Botafogo abre o placar com Tiquinho Soares.

19 minutos do primeiro tempo: Lucas Silva empata para o Cruzeiro.

28 minutos do primeiro tempo: Gol anulado pelo VAR.

19 minutos do segundo tempo: Rafa Silva coloca o Cruzeiro na frente.

26 minutos do segundo tempo: Alexander Barboza é expulso por falta em Matheus Pereira.

37 minutos do segundo tempo: Danilo Barbosa empata para o Botafogo.

47 minutos do segundo tempo: Rafael Elias marca o gol da vitória para o Cruzeiro.

Veja os gols da partida:

CRUZEIRO 3 X 2 BOTAFOGO

CRUZEIRO

Anderson; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Ramiro (Cifuentes), Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital) e Matheus Pereira (Gabriel Veron); Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico Fernando Seabra

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos (Alexander Barboza) e Marçal (Hugo); Marlon Freitas (Tchê Tchê), Gregore (Danilo Barbosa), Luiz Henrique, Jeffinho (Savarino); Júnior Santos e Tiquinho Soares (Óscar Romero). Técnico: Arthur Jorge

Motivo: 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 14 de abril de 2024 (domingo), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo D’Alonso Ferreira

Gols: Tiquinho Soares (4' 1ºT), Lucas Silva (19' 1ºT), Rafa Silva (19' 2ºT), Danilo Barbosa (37' 2ºT), Rafael Elias (47' 2ºT)

Cartão amarelo: Zé Ivaldo, Rafa Silva (CRU), Gregore, Júnior Santos, Danilo Barbosa (BOT)

Cartão vermelho: Alexander Barboza (BOT)

Público: 20.701

Renda: 623.060,00

Da Redação com Itatiaia