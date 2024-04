Atlético e Corinthians empatam na estreia do Brasileirão na Neo Química Arena

Na abertura do Campeonato Brasileiro, o confronto entre Corinthians e Atlético terminou em um empate sem gols na Neo Química Arena neste domingo (14). O jogo foi marcado por momentos de tensão, incluindo a expulsão de Rodrigo Battaglia do Atlético e uma controvérsia envolvendo o lateral-direito Fagner, do Corinthians, que escapou de um possível cartão vermelho por uma falta em Matías Zaracho.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O próximo desafio do Atlético será na quarta-feira (17), quando enfrentará o Criciúma na Arena MRV, às 20h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Corinthians jogará contra o Juventude no mesmo horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Mudanças no Galo

Para enfrentar o Corinthians, o técnico Milito fez duas mudanças no Atlético em relação ao time que venceu o Rosario Central-ARG por 2 a 1 na Copa Libertadores. Gustavo Scarpa e Alan Franco deram lugar a Igor Gomes e Otávio.

Primeiro tempo equilibrado

Os primeiros 45 minutos foram marcados por um jogo pegado, com 16 faltas assinaladas e poucas oportunidades claras de gol.

Apesar do Corinthians ter começado com intensidade, o Atlético conseguiu equilibrar o jogo e teve as melhores chances de marcar. Saravia chegou a balançar as redes aos 40 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

Hulk e Paulinho, responsáveis por 61 gols juntos em 2023, criaram algumas oportunidades, mas não conseguiram concluir com eficácia.

No último lance do primeiro tempo, Rodrigo Battaglia recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta em Yuri Alberto e foi expulso, em uma decisão considerada injusta por alguns comentaristas.

Atlético protesta nas redes sociais

No intervalo, o Atlético utilizou suas redes sociais para mostrar uma imagem do joelho machucado de Matías Zaracho, expressando descontentamento pela não expulsão de Fagner.

Ambos os técnicos fizeram alterações durante o intervalo, com Milito sendo obrigado a substituir um jogador devido à expulsão de Battaglia. António Oliveira também fez uma mudança, retirando Fagner, que estava pendurado com um cartão amarelo, e colocando Matheusinho em campo.

Segundo tempo sem grandes emoções

Assim como na primeira etapa, o segundo tempo teve poucas chances claras de gol. Mesmo com as substituições, o empate persistiu até o final da partida.

As melhores oportunidades surgiram nos minutos finais, com Hugo quase marcando para o Corinthians aos 42 minutos e Gustavo Scarpa exigindo uma grande defesa de Cássio em uma cobrança de falta aos 51 minutos.

Corinthians 0 x 0 Atlético

Corinthians

Cássio; Fagner (Matheusinho), Félix Torres, Gustavo Henrique (Paulinho) e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Maycon) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Romero, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Atlético

Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Otávio, Battaglia, Matías Zaracho (Alan Franco) e Igor Gomes (Igor Rabello); Paulinho (Gustavo Scarpa) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14 de abril de 2024

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Gols: -

Cartões amarelos: Jemerson, Battaglia, Everson, Saravia, Hulk (Atlético); Fágner, Raniele, Romero, Yuri Alberto, Hugo, Maycon (Corinthians)

Cartões vermelho: Battaglia (Atlético)

Público: 44.597

Renda: R$ 2.784.292,50

Da Redação com Itatiaia