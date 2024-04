União Alvorada é campeão da Copa Municipal Rádio Web Novidade com emoção nos pênaltis

Em partida marcada pelo equilíbrio e uma acirrada disputa de pênaltis, União Alvorada e Bombeiros BH decidiram o título da Copa Municipal Rádio Web Novidade no último sábado (13), com o primeiro sagrando-se campeão.

União Alvorada comemora título de campeão da 1ª Copa Municipal Rádio Web Novidade. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br, Rádio Web Novidade.

A decisão atraiu cerca de cinco mil pessoas para o Estádio Municipal Léia da Liga (Campo do Montreal) e contou também com uma partida preliminar dos Veteranos de São Sebastião de Pindaíbas contra os Veteranos do Montreal. A equipe de Pindaíbas venceu por 2 a 0.

Na grande final, os Bombeiros BH saíram em vantagem quando Peterson, artilheiro do time no campeonato com 4 gols, marcou aos 24 minutos do primeiro tempo. Após boa trama pelo meio do campo, Barbosa achou ótimo passe em profundidade para Peterson dominar já deslocando o marcador e na sequência empurrar para o fundo das redes.

Ainda na primeira etapa Rafael Amarelo fez boa cobrança de falta pela direita de ataque e Waguinho, zagueiro do União Alvorada, subiu para cabecear e empatar a partida. O gol veio aos 39 minutos.

O segundo tempo continuou equilibrado com as duas equipes tendo chances de sair do empate. Porém, a decisão se encaminhou para as penalidades.

A disputa de pênaltis foi longa e bastante disputada. De maneira impressionante todos os 22 atletas converteram suas cobranças. Foi apenas durante a repetição dos batedores que a final começou a ser decidida.

O goleiro Tanque (Bombeiros BH) defendeu a segunda cobrança de Yuri (União) na série e na sequência Caio poderia garantir o título para seu time, mas chutou acima do travessão. Juninho Neymar (União) converteu sua penalidade e Kennedy (Bombeiros) teve seu chute defendido pelo goleiro Flávio (União), selando o título de campeão para a equipe setelagoana. Reveja a disputa por pênaltis:

A partida pode ser revista na íntegra aqui:





Pelo desempenho no tempo normal de jogo, Barbosa dos Bombeiros BH e Juninho Neymar do União Alvorada foram eleitos os melhores em campo.

Os troféus da decisão. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br, Rádio Web Novidade.

Dois jogadores terminaram empatados como artilheiros do campeonato com cinco gols cada: Victor Rafael do União Alvorada e Peterson dos Bombeiros BH. No critério de desempate pela idade maior, Peterson ficou com o troféu da artilharia. Flávio (União Alvorada) levou o prêmio de goleiro menos vazado.

Vinícius Oliveira