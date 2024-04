Atlético tropeça diante do Criciúma e continua sem vitória no Brasileirão; veja os gols

O Atlético ainda não conseguiu assegurar uma vitória no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (17), o Galo empatou em 1 a 1 com o Criciúma, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do torneio. Este jogo marcou a estreia da equipe como mandante nesta temporada do campeonato.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O gol do Atlético foi marcado por Gustavo Scarpa, aos 39 minutos do primeiro tempo. Matheusinho, ex-jogador do América, anotou o gol de empate aos 38 minutos da segunda etapa.

O Galo dominou o primeiro tempo e até teve oportunidades para aumentar a vantagem, mas falhou na conclusão. No segundo tempo, o jogo se equilibrou mais, com as duas equipes tendo momentos de liderança. No final, o Criciúma aproveitou a chance com Matheusinho.

O Atlético volta a jogar no próximo sábado (20), enfrentando o Cruzeiro na Arena MRV. O clássico, marcado para as 21h (horário de Brasília), será o primeiro confronto entre as duas equipes após a final do Campeonato Mineiro, na qual o Galo venceu por 3 a 1 no Mineirão, garantindo o pentacampeonato estadual.

Para enfrentar o Tigre, Gabriel Milito promoveu algumas mudanças na equipe. O zagueiro Jemerson, que se chocou com a trave no empate com o Corinthians, não foi relacionado devido a dores no local e recebeu descanso. Igor Rabello foi escalado em seu lugar.

No meio-campo, Rodrigo Battaglia, suspenso por uma expulsão na estreia, foi substituído por Alan Franco. Matías Zaracho, poupado, deu lugar a Gustavo Scarpa. Na lateral, Rubens entrou no lugar de Arana, que também foi poupado no banco.

O Jogo

Aos seis minutos do primeiro tempo, Rubens se chocou com Mateus, jogador do time catarinense, e sentiu uma lesão no joelho. Com muitas dores, o jogador camisa 44 foi retirado de campo em uma maca e substituído pelo reserva da posição. A ausência de Arana no jogo não durou muito tempo.

Apagão na Arena Aos 23 minutos, um incidente inesperado ocorreu na Arena MRV. Devido a um problema na distribuição interna de energia, algumas luzes do estádio se apagaram. A partida foi interrompida por oito minutos até que a situação fosse resolvida. Enquanto isso, os treinadores aproveitaram para dar instruções às suas equipes.

Gol do Galo

Melhor durante o primeiro tempo e criando as melhores oportunidades, o Galo foi recompensado aos 33 minutos. Gustavo Scarpa avançou pelo lado direito, driblou o adversário e chutou forte para marcar o gol. Foi o terceiro gol do camisa 6 pelo clube.

Antes de abrir o placar, o meio-campista já havia criado duas boas oportunidades. Após o gol, outros jogadores também tentaram ampliar a vantagem.

As melhores chances vieram de Hulk e Paulinho. No entanto, a dupla não estava com precisão nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, o Atlético continuou pressionando em busca de mais gols. Enquanto isso, o Criciúma tentava responder, mas era impedido pela defesa alvinegra.

Aos 6 minutos, Scarpa chutou de fora da área. O chute curvado arrancou um grito de "uh!" das arquibancadas da Arena. A bola passou raspando a trave.

Apesar de manter a vantagem no placar, o Atlético passou a correr mais riscos. Com dificuldade para aumentar a diferença, Everson teve que fazer algumas intervenções para evitar gols dos visitantes.

Aos 38 minutos, o Criciúma conseguiu empatar o jogo. Após um cruzamento na área, a bola sobrou para Matheusinho, que tocou para o gol na segunda trave.

Veja os gols da partida:

Atlético 1 x 1 Criciúma

Atlético

Everson; Saravia, Igor Rabello, Mauricio Lemos, Rubens (Guilherme Arana); Otávio, Alan Franco, Igor Gomes (Zaracho), Gustavo Scarpa (Alisson); Hulk (Vargas) e Paulinho (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

Criciúma

Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Higor Meritão, Barreto (Barcia) Fellipe Mateus (Eliédson), Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke) e Trauco; Bolasie (Matheusinho). Técnico: Cláudio Tencati.

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de abril de 2024

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Horário: 20h (de Brasília)

Arbitragem: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE), auxiliado por lessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gol: Gustavo Scarpa, do Atlético, aos 39'/1ºT; Matheusinho, do Criciúma, aos 38'/2ºT

Cartões amarelos: Guilherme Arana, Alan Franco (Atlético); Rodrigo e Marcelo Hermes (Criciúma)

Público: 24.613

Renda: R$ 1.072.818,48