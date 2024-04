Cruzeiro reage e consegue empate no final contra o Fortaleza pelo Brasileirão; veja os gols da partida

O Cruzeiro conseguiu garantir um empate contra o Fortaleza na noite de quarta-feira (17) na Arena Castelão, na capital cearense, com um gol marcado nos minutos finais. Apesar de um gol inicial de Hércules dando a vantagem aos mandantes, Mateus Vital igualou o placar em 1 a 1.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A equipe celeste lutou durante todo o jogo, criando várias oportunidades de gol antes de finalmente igualar o marcador. João Marcelo, Rafa Silva, Gabriel Veron e Rafael Elias tiveram algumas das melhores chances, incluindo uma finalização quase certeira defendida pelo goleiro adversário. O Fortaleza também teve suas oportunidades, além do gol marcado, tornando a partida bastante movimentada em uma noite quente no Castelão.

Pouco antes de conseguir o empate, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos em campo, com a expulsão de Lucas Romero.

Com este resultado, o Cruzeiro mantém sua invencibilidade no Brasileirão, após vencer o Botafogo na estreia, no último fim de semana, no Mineirão, por 3 a 2. Com dois jogos ainda a serem disputados nesta rodada, a equipe está na quinta posição, somando quatro pontos. O Fortaleza, também invicto e com a mesma pontuação, ocupa a sexta posição na tabela.

O jogo

A partida começou com o Cruzeiro tentando manter a posse de bola, porém, gerando preocupação aos torcedores toda vez que tentava construir jogadas a partir do passe lateral no tiro de meta. Em duas ocasiões, a bola quase escapou do defensor, proporcionando oportunidades ao ataque do Fortaleza.

A primeira boa chance foi da equipe celeste, com Matheus Pereira cobrando escanteio pela esquerda e Rafa Silva cabeceando com força, mas o goleiro João Ricardo conseguiu espalmar e evitar o gol.

À medida que o jogo avançava, o Fortaleza assumiu o controle da bola e demonstrou velocidade, especialmente com Yago Pikachu na ala direita. Aos 18 minutos, Pochettino cobrou escanteio pela direita, a bola desviou na defesa e sobrou para Hércules, que finalizou com precisão, abrindo o placar para os mandantes.

No final do primeiro tempo, o Cruzeiro melhorou e teve duas boas chances de gol, primeiro com João Marcelo, de cabeça após cruzamento, e depois com Rafa Silva, que finalizou dentro da área após uma ótima jogada de Arthur Gomes pela esquerda.

O VAR entrou em ação logo no início do segundo tempo, quando os cruzeirenses pediram um possível toque de mão do lateral Tinga, porém, após revisão, foi identificado um impedimento de Matheus Pereira, anulando qualquer possibilidade de pênalti.

Outra boa oportunidade para o Cruzeiro surgiu com Gabriel Veron, dois minutos depois de sua entrada no lugar de Ramiro. Matheus Pereira colocou o atacante na cara do gol, mas Veron finalizou para fora.

No entanto, a melhor chance do Cruzeiro surgiu aos 32 minutos, com uma defesa milagrosa de João Ricardo. Marlon cruzou pela esquerda para Rafael Elias, que cabeceou com força, mas o goleiro conseguiu espalmar a bola para evitar o gol. No rebote, a bola acabou nos braços de João Ricardo.

O gol de empate veio quando Robert recebeu passe de Marlon, driblou o marcador e cruzou para trás, deixando a bola na marca do pênalti para Vital finalizar e igualar o placar.

Veja os gols da partida:

Próximos Jogos

O Cruzeiro enfrentará o clássico contra o Atlético no próximo sábado (20), na Arena MRV, pela terceira rodada do Brasileirão, com início às 21h (horário de Brasília).

Enquanto isso, o Fortaleza jogará contra o Altos, do Piauí, no domingo (21) na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília), em um confronto único pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida contra o Criciúma, válida pela Série A, foi adiada para uma data ainda a ser determinada.

Fortaleza 1 x 1 Cruzeiro

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Hércules e Pochettino (Lucas Sasha); Yago Pikachu (Marinho), Lucero (Renato Kayzer) e Machuca (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cruzeiro

Anderson; William, Neris (Robert), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Ramiro (Gabriel Veron), Lucas Silva (Mateus Vital) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra.

Gols

Hércules (18min1ºT) para o Fortaleza

Mateus Vital (43min2ºT) para o Cruzeiro

Cartões Amarelos

Lucas Romero (Cruzeiro)

Cartão Vermelho

Lucas Romero (Cruzeiro)

Público total: 22.131 presentes

Renda bruta: R$ 209.448,00

Motivo: 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 17 de abril de 2024 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)