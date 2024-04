Preparador físico do Democrata detalha reta final de treinos antes da estreia na temporada

O Democrata de Sete Lagoas segue se preparando para disputa do Campeonato Mineiro Módulo II e Brasileiro Série D em sua quarta semana de pré-temporada. Além dos objetivos específicos em cada competição, o Jacaré terá o desafio de conciliar estas duas competições que ocorrerão simultâneamente em boa parte do calendário.

Democrata durante treinamento na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Foto: Democrata FC.

João Paulo Diniz, preparador físico do Democrata conta como tem sido os treinamentos: “Estamos encerrando a nossa quarta semana de pré-temporada. A gente fez um trabalho progressivo tanto em relação aos jogos-treinos quanto em relação à nossa carga de treinamento. O grupo já assimilou muito bem a proposta de jogo do professor Toninho Pesso [técnico do Democrata], assim como ele adaptou bem nossa carga de treino".

A equipe fez dois jogos-treinos até então, com duas vitórias, uma de 2 a 0 sobre a equipe dos Bombeiros BH (atual vice-campeão da Copa Municipal Rádio Web Novidade) e outra de 3 a 2 sobre o Betim, equipe que também disputará o Módulo II do Mineiro. O Democrata ainda fará mais um jogo-treino contra o North Esporte Clube de Montes Claros antes da estreia oficial em 2024, jogo no próximo sábado dia 20/04 às 09h. A equipe do norte de Minas será mais uma adversária no Módulo II.

O primeiro jogo oficial da temporada será contra o Nova Iguaçu-RJ, atual vice-campeão carioca, pela Série D nacional. A CBF deve divulgar em breve data e hora da partida que pode ocorrer dias 27, 28 ou 29 de abril.

Pelo Módulo II o Democrata estreia contra o Valeriodoce de Itabira dia 05 de maio às 10h no Estádio Israel Pinheiro, casa do adversário.

"A partir de semana que vem eles adotam uma semana de competição. Daí para frente é adaptar a demanda das duas tabelas, a gente acredita que vai ter dificuldade em relação à quantidade de jogos da semana. Então [será de] pouco treino, muita recuperação e tentar usar da melhor maneira possível nosso grupo que está com um número grande de atletas", completa João Paulo Diniz.

Jogadores anunciados até o momento pelo Democrata

Pelas redes sociais do clube já foram anunciados vinte e três nomes para o elenco deste ano:

Goleiros: Thúlio, Rodrigo Carvalho

França, Hitalo (também atua como volante), Anthony, Cleitinho Zagueiros: Alex Paulino, Marlon, Dante

Alex Paulino, Marlon, Dante Volantes: Serginho, Marcelinho, Ruan Pablo, Alemão, Natan

Serginho, Marcelinho, Ruan Pablo, Alemão, Natan Meias: Gustavo Aguiar, Guilherme Júnio, Marcos Vinícius

Gustavo Aguiar, Guilherme Júnio, Marcos Vinícius Atacantes: Gabriel Bigode, Kauã, Léo Reis, Matheus Sousa, Thomasel, Ygor Vinícius

Vinícius Oliveira