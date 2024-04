Democrata de Sete Lagoas lança camisa 1 em tons avermelhados

O Democrata divulgou através das redes sociais sua nova camisa de uniforme número 1 para temporada 2024. O clube adotou cores vermelhas em tom sobre tom, com escudo, marca, detalhes e patch comemorativo num vermelho mais escuro.

Rafinha, ex-jogador do Democrata, campeão do Mineiro Módulo II pelo clube e atualmente membro da comissão técnica posa com o novo uniforme. Foto: Democrata FC/Divulgação.

Segundo o clube em seu site oficial, a nova camisa representa "a cor mais forte do torcedor que tem o sangue alvirrubro". Além disso, o conceito foi pensado também para dar versatilidade no uso da camisa por torcedores em dias de jogos ou não.

As mangas trazem em detalhe a frase "Que o brilho do sucesso ilumina", trecho do hino do clube. Um patch comemorativo aos 110 anos de fundação do Democrata também está presente na barra da camisa.

Detalhes do conceito tom sobre tom na camisa 1 do Democrata para 2024. Fotos: Democrata FC/Divulgação.

O lançamento de hoje se junta a outros dois modelos já lançados pelo clube este ano, um predominantemente lilás em versão especial e outro que faz alusão a um fato histórico: o Democrata foi o primeiro clube brasileiro a entrar em campo estampando uma marca de patrocinador na camisa, o que ocorreu em 1982. Foi neste ano que o Conselho Nacional dos Desportos autorizou a prática que até então era proibida. A versão deste ano chamada de "Pioneiros da Publicidade" será usada também como terceiro uniforme.

À esquerda a camisa "Pioneiros da Publicidade" e à direita a versão especial em lilás. Fotos: Democrata FC/Divulgação.

As camisas estão à venda na Arena do Jacaré e no site oficial da loja do clube em versões masculinas, femininas e infantis. Os preços variam de R$ 119 a R$ 160.

Vinícius Oliveira