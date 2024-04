CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas marca data e horário para depoimento de Textor

A CPI que investiga a manipulação de resultados em jogos e apostas esportivas marcou para as 15h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, dia 22, o testemunho de John Textor, principal acionista da SAF do Botafogo. O empresário foi convidado como testemunha, com o convite assinado pelo presidente da comissão, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

John Textor é o dono da SAF do Botafogo — Foto: Vítor Silva/Botafogo

Somente John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, recebeu uma convocação oficial da CPI do Senado para uma audiência em Brasília. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não foi notificada. Ambos foram aprovados na quarta-feira para serem ouvidos na investigação sobre a manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Em outra audiência no STJD, Textor confirmou que comparecerá à sessão na segunda-feira. A CPI pretende focar inicialmente no empresário americano. Mais convites serão enviados posteriormente.

A criação da CPI ocorreu após a divulgação de um estudo da SportRadar, empresa especializada no monitoramento de jogos e parceira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que indicou suspeitas de fraudes nos resultados de 109 partidas disputadas no Brasil em 2023.

É importante lembrar que John Textor, na última sexta-feira, entregou à Polícia Civil documentos sobre uma suposta manipulação de resultados nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. A comissão terá até 180 dias para finalizar as investigações, com a possibilidade de extensão por mais 90 dias.

da redação com O Globo