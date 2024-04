É neste domingo (21), Bela Vista comemora seus 94 anos em grande estilo

Neste domingo, dia 21 de abril, o Bela Vista Futebol Clube completa 94 anos de história. Para celebrar a data em grande estilo, o clube preparou uma festa especial no Estádio Santa Luzia, com direito a jogos amistosos, música ao vivo, bebidas geladas e petiscos deliciosos. A entrada é gratuita para toda a comunidade.

Foto: Reprodução/ Internet

Fundado em 1930 por um grupo de desportistas setelagoanos, o Bela Vista ostenta um passado glorioso no cenário esportivo regional e até mesmo internacional. Entre suas conquistas mais marcantes, estão o título do I Campeonato Regional em 1944 e a hegemonia na divisão amadora entre os anos de 1944 e 1953. Ao longo dos anos, o clube proporcionou momentos memoráveis para seus torcedores, lotando o Estádio Santa Luzia e enfrentando grandes times profissionais de Minas Gerais e do mundo.

Programação da Festa:

8h: Jogo amistoso entre Bosque e Cordisburgo (50 anos)

9h: Jogo amistoso entre Panelinha (Furtuna de Minas) e Funilandia (40 anos)

10h: Jogo amistoso entre Bela Vista e Morada Nova de Minas (50 anos)

Serviço:

O quê: Festa do 94º aniversário do Bela Vista Futebol Clube

Festa do 94º aniversário do Bela Vista Futebol Clube Quando: Domingo, 21 de abril de 2024

Domingo, 21 de abril de 2024 Onde: Estádio Santa Luzia

Estádio Santa Luzia Entrada: Gratuita

