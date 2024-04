Time setelagoano E7sportes joga a primeira final do Campeonato Metropolitano de Basquete neste sábado (20)

Neste sábado, às 18h, ocorrerá a primeira final do Campeonato Metropolitano de Basquete na categoria Adulto, que será disputada em uma série de melhor de três partidas. A equipe E7sportes Sete Lagoas enfrentará o Águios de Belo Horizonte na busca pelo título.

Foto: E7sportes

O primeiro jogo acontecerá no Ginásio Dr. Márcio Paulino, às 18h. Já o segundo jogo será realizado em Belo Horizonte, com o local ainda a ser definido. Dependendo do resultado do segundo jogo, o terceiro confronto também ocorrerá na capital mineira.

A equipe E7sportes Sete Lagoas é liderada pelo técnico e jogador Estevam Ferreira, ex-atleta profissional e multicampeão, que também comanda as categorias de base da equipe nas modalidades Sub-15 e Sub-19.

Contribua com a campanha doando. Apesar da entrada gratuita para o jogo, está sendo realizada uma campanha de arrecadação de um litro de leite, as doações serão destinadas à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Sete Lagoas. Sua colaboração faz a diferença!



Da Redação