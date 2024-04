Atlético bate Cruzeiro por 3 a 0 e quebra tabu na Arena MRV; veja os gols da partida

Após uma série de resultados desfavoráveis, o Atlético conquistou sua primeira vitória sobre o Cruzeiro na Arena MRV. O triunfo veio de forma convincente neste sábado (20), com o time de Gabriel Milito superando a Raposa por 3 a 0, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Os gols do Galo surgiram todos no primeiro tempo, com Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana deixando suas marcas.

Além de encerrar o tabu em seu estádio, o Atlético ultrapassou o rival na tabela do Brasileirão. Agora, com cinco pontos, o Alvinegro está um ponto à frente do Cruzeiro, que acumula uma vitória, um empate e uma derrota.

O próximo desafio do Atlético será na terça-feira (23), quando receberá o Peñarol, do Uruguai, na Arena MRV, pela Copa Libertadores. O confronto está marcado para as 21h (horário de Brasília).

Enquanto isso, o Cruzeiro terá compromisso pela Copa Sul-Americana. A equipe de Fernando Seabra enfrentará o Union La Calera, no Chile, também às 21h, pela 3ª rodada do Grupo B.

Na sua sétima partida no comando do Atlético, o técnico Gabriel Milito optou por uma escalação ofensiva diante do Cruzeiro, surpreendendo ao colocar apenas Jemerson como zagueiro de origem.

Sem o argentino Lucas Romero, expulso na partida anterior contra o Fortaleza, o técnico Fernando Seabra fez apenas uma alteração na equipe celeste, promovendo a entrada de Filipe Machado.

Os minutos iniciais foram de estudo para ambas as equipes, com o Cruzeiro demonstrando certa intensidade, mas sem ameaçar o goleiro Everson.

Aos 25 minutos, o Atlético abriu o placar com um belo gol de Zaracho, após excelente jogada de Gustavo Scarpa. O time da casa seguiu pressionando e ampliou aos 34, com Paulinho desviando um chute de Hulk.

No final do primeiro tempo, Arana surpreendeu o goleiro Anderson de fora da área, marcando o terceiro gol do Atlético. Veja os gols da partida:

Na segunda etapa, ambos os treinadores fizeram alterações em suas equipes, mas o placar permaneceu inalterado, com o Atlético garantindo uma vitória convincente por 3 a 0.

Atlético 3 x 0 Cruzeiro

Atlético

Everson; Saravia, Jemerson (Mauricio Lemos), Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Alisson) e Zaracho (Igor Gomes); Hulk e Paulinho (Eduargo Vargas). Técnico: Gabriel Milito.

Cruzeiro

Anderson; William, Neris (Gabriel Veron), João Marcelo, Marlon; Machado (Zé Ivaldo), Ramiro, Lucas Silva (Matheus Vital), Matheus Pereira; Arthur Gomes (Barreal) e Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra.

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro;

Data: 20 de abril de 2024, sábado;

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte;

Horário: 21h (de Brasília);

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Alex dos Santos;

VAR: Wagner Reway;

Gols: Zaracho, do Atlético, aos 24'/1ºT; Paulinho, do Atlético, aos 34'/1ºT; Guilherme Arana, aos 46'/1ºT;

Cartões amarelos: João Marcelo, Lucas Silva (Cruzeiro); Paulinho, Mauricio Lemos (Atlético);

Público: 39.541

Renda: R$ 2.151.652,52

Da Redação com Itatiaia