Bela Vista comemora 94 anos com futebol, pagode e amizade

Uma das 'crias' do Garimpo completou 94 anos de história nesse domingo (21). O Bela Vista Futebol Clube abriu os portões do Estádio Santa Luzia para comemorar sua existência ao lado da torcida e jogadores que fizeram história pela agremiação.

A festa, regada a muita cerveja e pagode, contou também com muito futebol: equipes masters de cidades como Funilândia, Cordisburgo e Morada Nova de Minas estiveram presentes nessa grande festa. E é claro que teve jogo do Periquito!

Bela Vista hoje, amanhã e sempre!

Filipe Felizardo

Apresentação: Roberta Ferreira

Reportagem e imagens: Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo

Edição: Filipe Felizardo

