Cruzeiro só empata com La Calera e continua sem vencer na Copa Sul-Americana

Em uma partida de baixo desempenho técnico, Cruzeiro e Unión La Calera-CHI ficaram no empate em 0 a 0 nesta terça-feira (23), no estádio Municipal, em Concepción, no Chile, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Com esse resultado, o Cruzeiro permanece sem conquistar uma vitória na competição. Até agora, o time celeste acumula três empates, dois fora de casa (contra Universidad Católica-EQU e La Calera) e um no Mineirão (diante do Alianza-COL).

O Cruzeiro ocupa a terceira posição com três pontos em três jogos. Sua classificação no grupo ao final desta rodada dependerá do resultado da partida entre Universidad Católica-EQU e Alianza-COL, que se enfrentam na Colômbia.

Uma vitória dos colombianos colocaria o Cruzeiro na última posição.

O La Calera está em segundo lugar, com quatro pontos em três jogos.

Equipe com muitas alterações

Fernando Seabra promoveu sete mudanças na equipe titular do Cruzeiro para o confronto contra o La Calera-CHI. Algumas dessas mudanças eram esperadas pela torcida, como a entrada de Zé Ivaldo ao lado de João Marcelo na defesa, deixando o contestado Neris no banco.

Na lateral, Wesley Gasolina começou no lugar de William, poupado devido à sequência de jogos na temporada, mas acabou entrando no segundo tempo.

No meio-campo e no ataque, também houve várias mudanças. O equatoriano José Cifuentes entrou no time titular no lugar de Lucas Silva. Mateus Vital retornou à equipe titular, ocupando a vaga anteriormente de Ramiro.

No ataque, Seabra trocou as duas peças. Álvaro Barreal e Rafael Elias "Papagaio" começaram jogando, substituindo Arthur Gomes e Rafa Silva.

O Cruzeiro teve mais posse de bola e controlou o jogo por mais tempo. Na primeira etapa, o time celeste teve mais de 64% de posse de bola. No entanto, cometeu erros bobos e desperdiçou as poucas chances que criou.

De maneira surpreendente, Rafael Elias perdeu uma chance clara de gol no início da partida. Aos 6 minutos, o atacante do Cruzeiro ficou cara a cara com o goleiro Ibañez, mas acabou perdendo a oportunidade.

O Cruzeiro finalizou 11 vezes na primeira etapa, enquanto o adversário teve apenas três oportunidades. Além da chance perdida por Rafael Elias, Álvaro Barreal também teve uma boa oportunidade, mas chutou rente à trave.

Apesar de jogar fora de casa, a presença da torcida celeste foi marcante. Os cruzeirenses apoiaram a equipe de Fernando Seabra durante toda a partida, mesmo diante do baixo nível técnico do jogo.

O segundo tempo foi marcado pela luta. O Cruzeiro continuou com mais posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo. O time de Fernando Seabra dominava o jogo, mas encontrava dificuldades para superar a defesa do La Calera.

A segunda etapa ficou marcada por um pênalti não marcado a favor do Cruzeiro. Aos 14 minutos, Álvaro Barreal foi derrubado dentro da área, mas a arbitragem não assinalou a penalidade.

O comentarista de arbitragem da Itatiaia, Márcio Rezende de Freitas, analisou o lance: "Mesmo sem intenção, para mim é falta", indicando que teria marcado o pênalti.

O La Calera também reclamou de um pênalti aos 29 minutos, após a bola tocar em João Marcelo. No entanto, o árbitro mandou o jogo seguir, apesar das reclamações dos chilenos.

Um minuto depois, Anderson salvou o Cruzeiro com uma defesa importante, espalmando a bola para escanteio.

LA CALERA 0 X 0 CRUZEIRO

La Calera

Matías Ibáñez; Ferrario, Parnisiari, Bruno Romo e Esteban Matus; César Pérez, Aued, Matías Cavalleri e Hauche (Ponce); Emanuel Gigliotti (Rebolledo) e Franco Soldano. Técnico: Manuel Fernández.

Cruzeiro

Anderson; Wesley Gasolina (William), Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero (Ramiro), José Cifuentes, Mateus Vital (Gabriel Veron) e Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Robert) e Rafael Elias (Rafa Silva). Técnico: Fernando Seabra

Motivo: 3ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data e horário: 22 de abril de 2024 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, em Concepción, no Chile (CHI)

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Jose Villagra (PAR)

VAR: Ulises Meireles (PAR)

Gol: Não houve

Cartão amarelo: Ferrario, Aued (ULA); Rafael Elias, Rafa Silva, Lucas Romero (CRU)

Cartão vermelho:

Da Redação com Itatiaia