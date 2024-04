Com show de Scarpa e susto no final, Atlético derrota Peñarol e segue invicto na Libertadores; veja os gols

Uma vitória crucial para consolidar a liderança no grupo e dar um passo importante rumo às oitavas de final da Copa Libertadores. Ontem à noite (23), o Atlético venceu o Peñarol por 3 a 2, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em um confronto emocionante válido pela terceira rodada do torneio continental. Scarpa, que balançou as redes duas vezes, e Paulinho foram os responsáveis pelos gols do Galo, enquanto Oliveira e Silvera descontaram para os uruguaios.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com três vitórias consecutivas, o time alvinegro alcançou a marca de nove pontos e manteve sua campanha impecável na competição. Já o Peñarol, após o resultado, viu-se deslocado para a segunda posição do Grupo G. O empate em 1 a 1 entre Caracas-VEN e Rosario, outro jogo do grupo, fez com que a equipe argentina assumisse a vice-liderança com quatro pontos.

Pela primeira vez desde a chegada de Gabriel Milito, o técnico optou por manter a mesma escalação que enfrentou o Cruzeiro no último sábado (20), também na Arena MRV, onde o Atlético triunfou por 3 a 0. Essa consistência tática pareceu render frutos, já que a equipe dominou boa parte do jogo.

Apesar de uma tentativa inicial de pressão por parte dos visitantes, o Atlético logo tomou as rédeas da partida e partiu para o ataque com determinação.

O setor ofensivo do Galo se mostrou eficiente, criando jogadas de qualidade, enquanto a defesa se mostrou sólida e segura.

Aos 15 minutos, Scarpa aproveitou uma oportunidade na grande área e abriu o placar, marcando seu quarto gol com a camisa alvinegra.

Dez minutos depois, em um erro crucial da defesa do Peñarol, Paulinho aproveitou para ampliar a vantagem do Atlético, marcando seu sétimo gol na temporada e o segundo na partida.

No retorno do intervalo, o Atlético manteve a pressão alta. Aos 5 minutos, Paulinho teve uma boa chance de marcar o terceiro gol, mas o goleiro uruguaio fez uma defesa crucial.

Dois minutos depois, Zaracho acertou a trave em um belo chute, levantando a torcida nas arquibancadas.

Aos 11 minutos, Scarpa marcou seu segundo gol na partida com um chute cruzado, ampliando ainda mais a vantagem do Galo.

Apesar de uma reação breve do Peñarol, que marcou dois gols em curto espaço de tempo, o Atlético permaneceu sólido e garantiu a vitória. Veja os gols da partida:

O restante da partida foi marcado por uma intensa disputa física, com vários cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Andrés Rojas.

Atlético 3 x 2 Peñarol-URU

Atlético

Everson; Renzo Saravia, Jemerson, Rodrigo Battaglia e Guilherme Arana; Otávio e Alan Franco; Gustavo Scarpa (Igor Rabello), Matías Zaracho e Paulinho; Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Penãrol

De Amores; Milans (Byron Castillo), Méndez, Rodriguez e Olivera; García (Matheus Babi), Darias (Léo Coelho), Hernández (Diego Sosa), Sequeira (Gastón Ramírez), Fernández e Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Gols: Gustavo Scarpa, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Paulinho, aos 25, para o Atlético; Scarpa, para o Atlético, aos 11 minutos do segundo tempo; Aos 14, Maxi Oliveira, e aos 23, Silvera, para o Peñarol.

Cartões amarelos: Saravia, Jemerson, Otávio e Alan Franco (CAM); Maxi Olivera (PEÑ);

Motivo: 3ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores;

Data: 23/04/2024;

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte;

Horário: 21h (de Brasília);

Arbitragem: Andrés Rojas, auxiliado por Alexander Guzmán e Jhon Gallego (todos colombianos);

VAR: Carlos Oribe (Equador);

Público: 34.279 torcedores;

Renda: R$ 2.104.458,81

Da Redação com Itatiaia