Democrata estreia na Série D contra o Nova Iguaçu; ingressos à venda

O Democrata estreará na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Nova Iguaçu-RJ, vice-campeão carioca, no próximo sábado às 16h. A partida acontece em casa na Arena do Jacaré e os ingressos já estão à venda com preços variando de R$ 5 a R$ 40.

Primeiro jogo do Democrata pela Série D em 2024 será na Arena do Jacaré. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Veja os pontos de venda em Sete Lagoas:

- Arena do Jacaré

- Carnes & Afins

- Casa Progresso

- Cooperlíder

- Mobiliadora São José

- Padaria Lanza

- Padaria Morro Vermelho

- Padaria e Pizzaria 24h

Valores:

Arquibancada Coberta: R$ 40,00 / Meia entrada: R$ 20,00

Arquibancada Descoberta: R$ 10,00 / Meia entrada: R$ 5,00

Observação para sócio-torcedor:

A retirada dos ingressos será feita somente na Arena do Jacaré, no dia do jogo, mediante apresentação de documento de identidade com foto, em bilheteria exclusiva destinada aos sócios torcedores, a partir de 2h antes do início da partida.

Tal procedimento valerá para todos os jogos na Arena do Jacaré.

Democrata na Série D 2024

Desde a década de 1990 a equipe de Sete Lagoas não disputava uma competição nacional. Além do Democrata, Minas Gerais tem mais três representantes na luta pelo acesso: Pouso Alegre, Patrocinense e Ipatinga. Os times de Minas estão nos grupos A6 (Democrata e Ipatinga) e A7 (Pouso Alegre e Patrocinense).

O Democrata divide o grupo com Audax-RJ, Serra-ES, Real Noroeste-BA, Portuguesa-RJ, Itabuna-BA e os já mencionados Ipatinga e Nova Iguaçu.

O certame contará com 64 clubes divididos em oito grupos com oito equipes cada. Na primeira fase, que vai até o dia 27 de julho, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta, num total de 14 rodadas. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançarão para a segunda fase e iniciarão o mata-mata da competição.

O returno da competição terá início entre os dias 12 e 13 de junho. A partir de maio o Democrata também irá disputar o Campeonato Mineiro do Módulo II.

Vinícius Oliveira, colaboração de Álvaro Vilaça