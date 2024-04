Guia de jogos: confira a programação de futebol na TV neste final de semana

Preparem-se, torcedores! O fim de semana promete ser eletrizante no mundo da bola! Nos dias 27 e 28 de abril, rola a bola para a 4ª rodada do Brasileirão Série A, 2ª rodada do Brasileirão Série B, estreia do Democrata na Série D e 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Uma maratona de jogos imperdíveis para os apaixonados pelo esporte mais popular do país.

Confira a programação completa e não perca nenhum lance:

Sábado, 27 de abril:

Série A:

16h00: Vasco x Criciúma - Premiere

18h30: Cuiabá x Atlético-MG - Premiere

21h30: Bahia x Grêmio - Premiere

Série B:

17h00: CRB x Amazonas - Premiere

17h00: Paysandu x Botafogo-SP - Premiere

18h00: América-MG x Novorizontino - Sportv e Premiere

Brasileirão Feminino:

11h00: Grêmio x Avaí - TV Brasil e Canal GOAT

15h00: Real Brasília x Internacional - Canal GOAT

15h00: Botafogo x Atlético-MG - TV Brasil e Canal GOAT

16h00: Cruzeiro x América-MG - Canal GOAT

E na Série D do Brasileirão, o Democrata de Sete Lagoas estreia contra o Nova Iguaçu às 16h00. Você pode acompanhar a partida ao vivo pela Rádio Web Novidade ou aproveitar a emoção na Arena do Jacaré. Consulte clicando aqui os pontos de venda de ingressos para garantir seu lugar.

Domingo, 28 de abril:

Brasileirão Série A:

11h00: Flamengo x Botafogo - Premiere

16h00: Cruzeiro x Vitória - Premiere e Globo

16h00: Corinthians x Fluminense - Premiere e Globo-SP

18h30: Fortaleza x Bragantino - Premiere

18h30: Juventude x Athletico-PR - Premiere

20h00: Internacional x Atlético-GO - Sportv e Premiere

Djhéssica Monteiro