Crianças autistas entrarão em campo com jogadores do Democrata e Nova Iguaçu na partida de sábado (27)

Abril é considerado o mês de conscientização sobre o autismo, sendo chamado também de "Abril Azul". E para reforçar as campanhas de inclusão às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), jogadores do Democrata de Sete Lagoas entrarão em campo amanhã (27) com vinte e duas crianças autistas na estreia do time contra o Nova Iguaçu-RJ pelo Brasileiro Série D.

Foto: Democrata FC / Reprodução

A ação está sendo promovida pelo Democrata que acolheu uma sugestão de convidar crianças autistas, como participantes do Grupo Autismo com Amor, por exemplo, após pedido do vereador setelagoano Pastor Alcides (Republicanos). O momento de entrada dos times em campo é marcado por muita festa e por esse motivo as crianças que possuem restrições a altos volumes sonoros estarão devidamente protegidas por abafadores auriculares e auxiliadas pelos pais e responsáveis. Além disso, eles poderão acompanhar a partida em espaço reservado nas arquibancadas da Arena do Jacaré.

O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e objetiva conscientizar a população sobre o autismo, envolvendo comunidades locais e trazendo sobre o assunto na busca de uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo.

O jogo está marcado para as 16h do sábado (27/04) na Arena do Jacaré. A venda de ingressos segue nos seguintes locais:

- Arena do Jacaré

- Carnes & Afins

- Casa Progresso

- Cooperlíder

- Mobiliadora São José

- Padaria Lanza

- Padaria Morro Vermelho

- Padaria e Pizzaria 24h

Valores:

Arquibancada Coberta: R$ 40,00 / Meia entrada: R$ 20,00

Arquibancada Descoberta: R$ 10,00 / Meia entrada: R$ 5,00

Observação para sócio-torcedor:

A retirada dos ingressos será feita somente na Arena do Jacaré, no dia do jogo, mediante apresentação de documento de identidade com foto, em bilheteria exclusiva destinada aos sócios torcedores, a partir de 2h antes do início da partida.

Tal procedimento valerá para todos os jogos na Arena do Jacaré.

*Atualizado às 18:52 - 26/04/2024

Vinícius Oliveira, colaboração de Maria Eduarda Alves e Marcelo Paiva