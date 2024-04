Atlético goleia Cuiabá e entra no G4 do Brasileirão; veja os gols da partida

Apesar da ausência de Hulk e outras peças importantes, o Atlético garantiu uma vitória significativa neste sábado (27). Na Arena Pantanal, sob o comando do técnico Gabriel Milito, a equipe derrotou o Cuiabá por 3 a 0, conquistando assim uma posição no G4 do Campeonato Brasileiro. Este confronto marcou o início da quarta rodada, que continuará no domingo (28).

Foto: Pedro Souza/Atlético

No começo da semana, o Galo já estará se preparando para um novo desafio. Na terça-feira (30), a equipe entra em campo para estrear na Copa do Brasil. No embate válido pela terceira fase, enfrentará o Sport-PE na Arena MRV. O jogo está programado para começar às 21h30 (horário de Brasília), na partida de ida.

Para enfrentar o lanterna do Brasileirão, o técnico Gabriel Milito fez algumas mudanças na equipe. Além da ausência de Hulk, que permaneceu em Belo Horizonte, o treinador argentino optou por poupar o zagueiro Jemerson, o lateral-esquerdo Arana e o volante Rodrigo Battaglia, que foram colocados no banco de reservas.

O jogo

Os primeiros 45 minutos em solo mato-grossense foram de domínio total do Atlético. Apesar de algumas tentativas dos donos da casa, foram os visitantes que representaram a maior ameaça.

Aos 12 minutos, o árbitro Savio Sampaio inicialmente assinalou um pênalti a favor do atacante Alisson. No entanto, após revisão no VAR, a marcação foi anulada antes mesmo da cobrança de Paulinho.

Além de sua movimentação eficiente, Vargas também alcançou um feito importante para garantir sua permanência como titular na equipe de Milito. Aos 27 minutos, ele aproveitou um cruzamento preciso de Paulinho e, de cabeça, encobriu o goleiro Walter. Este gol marcou o retorno do chileno ao placar pelo Atlético desde 23 de maio de 2023, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, sendo o seu 25º gol pelo clube.

Nos minutos seguintes, Vargas e seus colegas de ataque continuaram a pressionar a defesa adversária.

Aos 48 minutos, Vargas chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado. Após revisão no VAR, o árbitro Savio Pereira Sampaio detectou um toque de braço do jogador, invalidando assim o gol.

O padrão de jogo na segunda etapa permaneceu semelhante ao da primeira, mesmo com as alterações promovidas pelo Cuiabá logo após o intervalo. Vargas, que brilhou na primeira metade do jogo, permaneceu como uma das peças-chave em campo, perdendo pelo menos duas oportunidades claras de ampliar o placar.

Golaço de Scarpa Aos 15 minutos, Gustavo Scarpa marcou outro gol para o Atlético. Em uma cobrança de falta, no estilo característico de Ronaldinho Gaúcho, ele surpreendeu a barreira e o goleiro Walter, acertando um chute rasteiro que balançou as redes. Este foi o sexto gol do meia desde que chegou ao clube.

Aos 32 minutos, o terceiro gol do Atlético veio. Após um chute de Eduardo Vargas perto da pequena área, Savio foi mais uma vez chamado para revisar a jogada no VAR. Após analisar a jogada, o árbitro observou uma falta cometida por Marllon em Vargas, resultando na marcação de um pênalti.

Na cobrança, Paulinho não desperdiçou a oportunidade e ampliou a vantagem do time. Este foi o seu oitavo gol na temporada. Veja os gols da partida:

Aos 41 minutos, Bruno Fuchs foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por uma falta.

Sem poder de reação, o Cuiabá não conseguiu diminuir a desvantagem. Enquanto isso, o Atlético continuou atacando, porém sem sucesso em marcar o quarto gol. Com isso, o jogo terminou com a vitória do Atlético por 3 a 0.

Ficha do jogo - Cuiabá 0 x 3 Atlético

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Rikelme; Denilson (Guilherme Madruga) e Fernando Sobral (Lucas Fernandes); Derik Lacerda, Clayson (Eliel) e Pitta (Luciano Giménez). Técnico: Luiz Fernando Iubel

Atlético

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos (Igor Rabello), Otávio, Alan Franco (Pedrinho), Matias Zaracho (Igor Gomes); Alisson, Scarpa (Arana), Paulinho (Alan Kardec) e Vargas Técnico: Gabriel Milito

Gol: Eduardo Vargas, para o Atlético, aos 27 minutos do primeiro tempo; Scarpa, aos 15 minutos do segundo, e Paulinho, aos 33

Cartões amarelos: Mauricio Lemos, Alan Franco, Bruno Fuchs, Igor Gomes (CAM); Alan Empereur, Matheus Alexandre (CUI)

Cartão vermelho: Bruno Fuchs (CAM)

Motivo: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27 de abril de 2024

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Lehi Sousa Silva e Daniel Henrique da Silva Andrade.

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Da Redação com Itatiaia