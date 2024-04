Pedro Lourenço pode fechar a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro das mãos de Ronaldo

O empresário Pedro Lourenço chegou a um possível acordo com Ronaldo Nazário para a compra das ações da SAF do Cruzeiro neste sábado (27/4). A transição de gestão entre o Fenômeno e o proprietário da rede Supermercados BH será oficializada na próxima segunda-feira (29/4).

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Lourenço assumirá a SAF de forma progressiva devido a uma cláusula de proteção à associação civil assinada por Ronaldo no início de 2022, quando a aquisição de 90% do clube-empresa foi concluída. Conforme o item 10 do documento, ele não estaria autorizado a transferir o controle da SAF a terceiros durante um período de 60 meses ou até atingir um investimento adicional de R$ 350 milhões, caso o negócio seja fechado. Assim, Pedrinho se tornará um sócio minoritário até adquirir completamente o controle do clube, caso o investimento planejado por Ronaldo ainda não tenha sido realizado.

Pedrinho já havia adquirido uma porcentagem da SAF anteriormente. O valor da operação ainda não foi divulgado, mas é sabido que Pedrinho, como é conhecido pela torcida celeste, já havia começado a adquirir a SAF gradualmente. Em 3 de março de 2023, o empresário chegou a um acordo com a Tara Sports Brasil, empresa administrada por Ronaldo, para investir na SAF da Raposa. Pedro BH realizou um aporte de R$ 100 milhões por meio de um recurso que poderia ser convertido em ações do clube-empresa no futuro. A operação financeira, denominada debênture conversível, concedeu a Pedrinho garantias sobre 20% das ações da SAF.

O papel de Pedrinho na gestão de Ronaldo no Cruzeiro é fundamental. Os dois se conheceram quando o Fenômeno adquiriu 90% das ações do clube celeste em dezembro de 2021. Pouco depois, em abril de 2022, quando os conselheiros do clube votaram sobre as novas exigências de Ronaldo para firmar o acordo, como a inclusão das Tocas da Raposa I e II na SAF em troca do pagamento da dívida tributária de R$ 180 milhões, Pedrinho apoiou a mudança. Sob a administração de Ronaldo, a parceria entre os dois se fortaleceu cada vez mais. Em novembro de 2022, Pedrinho anunciou que iria ajudar o clube no processo de reforma da estrutura da Toca da Raposa II. Foi com o dinheiro do proprietário dos Supermercados BH que o Cruzeiro reformou o centro de treinamentos.

Além disso, o empresário colaborou com o clube no mercado de transferências. Isso é evidente na negociação para a permanência do meio-campista Matheus Pereira, que contou com o apoio financeiro de Pedrinho.

Ronaldo deverá estar em BH para finalizar o acordo e assinar o contrato de venda do clube para Pedro Lourenço.

Da Redação com No Ataque