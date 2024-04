VÍDEO: Cruzeiro vence o Vitória por 3 a 1 e mantém invencibilidade em casa no Brasileirão; veja os gols

O Cruzeiro quebrou seu jejum e retornou à trajetória das vitórias nesta temporada. Neste domingo (28), a equipe celeste derrotou o Vitória por 3 a 1 no Mineirão, em um jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes marcaram os gols da equipe da casa, enquanto Lucas Silva anotou um gol contra para os visitantes.

Foto: Reprodução Internet/Staff Cruzeiro

Com essa vitória sobre o time baiano, o Cruzeiro não apenas manteve sua invencibilidade em casa no campeonato, mas também encerrou uma sequência de três jogos sem vencer. Desde a estreia no Campeonato Nacional, quando derrotou o Botafogo por 3 a 2, também no Mineirão, a equipe liderada por Fernando Seabra não saboreava a vitória.

O triunfo deste domingo também contribui para os números de sucesso do Cruzeiro no mês de abril, que tem sido o mais produtivo para a equipe até agora no ano. Em nove jogos, o time azul conquistou duas vitórias (ambas no Brasileirão), empatou quatro vezes (três na Sul-Americana e uma no Brasileiro) e sofreu duas derrotas (uma no Campeonato Mineiro e outra no Brasileiro).

Com esse resultado, o Cruzeiro temporariamente alcança a quinta posição na competição, somando sete pontos em quatro jogos (aproveitamento de 58%).

Próximo jogo: semana de treinos

Sem compromissos até o próximo sábado (4 de maio), o Cruzeiro terá uma semana inteira para se preparar com o técnico Fernando Seabra. O treinador terá mais tempo para corrigir erros e aprimorar as qualidades do elenco cruzeirense.

O Cruzeiro voltará a campo no sábado (4), enfrentando o Internacional, também no Mineirão, às 21h (horário de Brasília). O fato de não haver viagem durante essa semana favorecerá os treinamentos na Toca II.

O jogo

No primeiro tempo, o Cruzeiro dominou a partida, com maior posse de bola e mais oportunidades de gol. No entanto, a pontaria não estava afiada, apesar do bom desempenho em campo.

Mesmo com várias chances desperdiçadas, o placar permaneceu 0 a 0 ao final do primeiro tempo, deixando claro que as coisas poderiam melhorar na segunda etapa.

E realmente melhoraram. Logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos, Matheus Pereira abriu o placar, animando os torcedores.

No entanto, o Vitória conseguiu empatar rapidamente, aos 6 minutos, com um gol contra de Lucas Silva, em um lance peculiar.

Mas o Cruzeiro não desanimou e retomou a vantagem aos 12 minutos, com um gol de Rafa Silva.

Para consolidar a vitória, Arthur Gomes marcou o terceiro gol aos 29 minutos, garantindo a tranquilidade para o time celeste.

Assim, o Cruzeiro venceu por 3 a 1, com gols de Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes, mantendo sua invencibilidade em casa no Brasileirão. Veja os gols:

Cruzeiro 3 x 1 Vitória

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital), José Cifuentes (Barreal) e Matheus Pereira (Neris); Arthur Gomes (João Pedro) e Rafa Silva (Rafael Elias)

Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius (Léo Naldi), Matheusinho (Daniel Jr) e Mateus Gonçalves (Jean Mota); Osvaldo (Janderson) e Alerrandro (Léo Gamalho). Técnico: Léo Condé

Motivo: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Data e horário: 28 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo H. Correa (FIFA) e Nailton Junior de S. Oliveira (FIFA)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Gols: Matheus Pereira (4' 2ºT), Lucas Silva (contra, 6' 2ºT), Rafa Silva (12' 2ºT), Arthur Gomes (29' 2ºT)

Cartão Amarelo: Zé Ivaldo e Rafael Elias (CRU)

Público: 20.083 presentes

Renda: R$ 620.905,00

Da Redação com Itatiaia