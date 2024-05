Atlético bate o Sport Recife por 2 a 0 e sai na frente na Copa do Brasil; veja os gols da partida

O Atlético deu um passo crucial para garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (30), a equipe liderada pelo técnico Gabriel Milito venceu o Sport por 2 a 0, no jogo de ida da terceira fase, realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Os gols foram anotados por Matías Zaracho e Guilherme Arana.

Foto: Pedro Souza/Atlético

A vitória do Galo encerrou uma série invicta de 13 jogos do Sport. Enquanto isso, o time mineiro estendeu sua própria sequência invicta para 10 partidas. O próximo embate entre mineiros e pernambucanos está marcado para o dia 22 de maio, às 19h (horário de Brasília), em Recife.

No sábado (4), o Alvinegro volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Em Cariacica, Espírito Santo, enfrentará o Fluminense pela quinta rodada.

Já o Sport entra em ação na próxima sexta-feira (3), às 20h30. A equipe visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, pela terceira rodada da Série B.

Poupados na vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão, o atacante Hulk, o volante/zagueiro Rodrigo Battaglia e o lateral-esquerdo Guilherme Arana retornaram ao time sob o comando de Milito.

Jemerson, que não jogou na Arena Pantanal, foi o único que permaneceu sem atuar. Não relacionado, ele está sendo preparado para o retorno contra o Tricolor das Laranjeiras. Segundo o clube, o camisa 34 não está machucado e foi apenas poupado pelo técnico argentino.

O Atlético "sufocou" o adversário durante o primeiro tempo da partida. Com uma marcação alta e pressionando a saída de bola do time pernambucano, o Alvinegro não deu descanso à defesa dos visitantes.

No lado direito, Gustavo Scarpa ditava o ritmo; pelo lado esquerdo, era Guilherme Arana. Aos 10 minutos, Arana chegou a balançar as redes, marcando o que seria seu sétimo gol desde que chegou ao clube no início do ano. No entanto, o árbitro, com auxílio do VAR, anulou o gol por impedimento de Hulk na origem do lance.

Para ilustrar o domínio atleticano, foram 10 finalizações contra duas do Leão da Ilha no primeiro tempo.

Devido à pressão, o gol do Galo era apenas uma questão de tempo. Aos 28 minutos, em uma boa jogada coletiva, a bola foi lançada para Zaracho, que, de cabeça, abriu o placar na Arena MRV.

Na segunda etapa, o Atlético manteve a mesma intensidade do primeiro tempo e continuou buscando ampliar a vantagem. Aos 12 minutos, conseguiu. Após cobrança de escanteio, Arana subiu mais alto que a defesa e marcou o segundo gol.

As equipes seguiram em busca de mais gols na partida. Eduardo Vargas chegou a marcar o terceiro gol, porém estava em posição irregular, e o gol foi anulado. O Sport tentava contra-atacar, mas esbarrava na defesa atleticana.

Atlético 2 x 0 Sport-PE

Veja os gols da partida:

Atlético vence o Sport por 2 a 0 e larga na frente na Copa do Brasil pic.twitter.com/FdnKWOc9gt — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 1, 2024

Atlético

Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs (Mariano), Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Pedrinho), Gustavo Scarpa (Mauricio Lemos), Zaracho; Paulinho (Igor Gomes) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán, Felipinho; Felipe (Fábio Matheus), Fabricio Domínguez (Fabinho), Lucas Lima (Chrystian Barletta), Tití Ortíz, Romarinho; Gustavo Coutinho.. Técnico: Mariano Soso.

Gols: Matías Zaracho, do Atlético, aos 28'/1ºT; Guilherme Arana, do Atlético, aos 12'/2ºT;

Cartões amarelos: Guilherme Arana (CAM); Felipe e Romarinho (SPT)

Público: 39.595

Renda: R$ 2.146.529,05

Motivo: Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasileiro

Data: 30 de abril de 2024

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Bruno Mota Correia auxiliado por Thiago Rosa de Oliveira e Daniel de Oliveira Alves Pereira; todos do Rio de Janeiro

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);

Transmissão: Premiere e Sportv