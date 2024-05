Chuvas no Sul causam adiamento de jogos do Cruzeiro no futebol feminino e masculino

As fortes chuvas que assolam a região Sul do Brasil provocaram o adiamento de dois jogos do Cruzeiro, tanto no futebol feminino quanto no masculino.

Foto: Reprodução/ Internet

Feminino:

A partida contra o Palmeiras, válida pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino A1, que estava marcada para este sábado (4/5), foi transferida para segunda-feira (6/5), às 19h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O motivo do adiamento foi o cancelamento do voo que traria a delegação cruzeirense de volta a Belo Horizonte após o empate por 1 a 1 com o Avaí Kindermann em Santa Catarina na última quarta-feira (1/5).

No Brasileirão Feminino, o Cruzeiro ocupa a 8ª colocação, com 12 pontos, na zona de classificação para a próxima fase. Já o Palmeiras está em 3º lugar, com 16 pontos.

Masculino:

O confronto com o Internacional, pela Série A, também agendado para este sábado (4/5), no Mineirão, foi adiado pela CBF. A nova data ainda será definida. A decisão foi tomada em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e leva em consideração as fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul, afetando o deslocamento das equipes.

Na Série A, o Cruzeiro se encontra na 7ª posição, com 7 pontos, enquanto o Internacional está em 6º lugar, também com 7 pontos.

Em ambos os casos, os ingressos que já foram adiquiridos para as datas anteriores ainda serão válidos.

Djhéssica Monteiro