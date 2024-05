Belo Horizonte amanhece com faixas de reconhecimento pela gestão de Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro

Na manhã deste sábado (4), Belo Horizonte acordou com várias faixas de agradecimento a Ronaldo Fenômeno pelos seus últimos anos na gestão do Cruzeiro. Pelo menos quatro faixas com a mensagem "Obrigado Ronaldo" foram avistadas em diferentes pontos da capital. Duas delas foram colocadas em passarelas ao longo da Avenida Cristiano Machado.

Foto: Twitter @samuelvenancio

Outra foi posicionada na orla da Lagoa da Pampulha, próximo à Toca da Raposa 1, e outra nos arredores do Mineirão. As imagens das faixas foram capturadas pelo colunista de O Tempo Sports, Samuel Venâncio.

Conforme apurado pela equipe de reportagem de O Tempo, outras faixas foram vistas pela cidade, incluindo duas na Avenida Antônio Carlos, uma na Av. Catalão, uma na Avenida Guarapari, próxima à sede campestre do Cruzeiro, e uma no Barro Preto, próximo à antiga sede administrativa da Raposa.

Foto: Twitter @samuelvenancio

Foto: Twitter @samuelvenancio

Ronaldo Fenômeno se despediu do Cruzeiro nesta semana após concluir a venda de 90% das ações da SAF ao empresário Pedro Lourenço. Em sua despedida, Ronaldo destacou que o maior patrimônio do clube é o seu torcedor, afirmando: "No curto prazo, vieram os primeiros resultados em campo. Não foram frutos do acaso. Trabalhamos arduamente no extracampo. E vocês, Nação Azul, muito além da arquibancada. Ativos, presentes, potentes."

Da Redação com O Tempo