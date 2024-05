Clubes se pronunciam sobre adiar Brasileirão em favor dos times gaúchos

Em meio à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, que já causaram mais de 80 mortes, centenas de desaparecidos e milhares de desabrigados, os presidentes do Internacional, Grêmio e Juventude solicitaram à CBF a suspensão total da Série A do Brasileirão, buscando ir além do adiamento dos jogos dos clubes gaúchos.

Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress

A argumentação dos representantes dos times se baseia na desvantagem competitiva que sofreriam caso apenas seus jogos fossem adiados, tendo que lidar com o acúmulo de partidas em um calendário já apertado. Para garantir a isonomia, propõem a paralisação total da competição por algumas rodadas, buscando o apoio de clubes de todo o país. O Internacional, inclusive, sugere uma pausa de 20 dias.

Resposta dividida entre os clubes

Até o momento, a recepção à proposta tem sido mista. Dos 17 clubes que responderam à pesquisa realizada pela ESPN, 8 se mostraram dispostos a adiar os jogos: Atlético, Botafogo, Criciúma, Cuiabá, Grêmio, Inter, Juventude e Fortaleza; este último com ressalvas sobre a garantia de condições justas para os gaúchos.

Cruzeiro e Red Bull Bragantino ainda aguardam definições da CBF, enquanto Bahia, Corinthians, Vasco e Vitória preferem não se manifestar no momento. São Paulo, por sua vez, está focado em campanha de arrecadação de ajuda às vítimas da tragédia, mas não se posicionou sobre a paralisação.

Dois clubes se mostraram contrários à ideia: Athletico-PR, pela dificuldade de encaixar as partidas adiadas, e Atlético-GO, que propõe um plano alternativo para evitar a interrupção do campeonato. Flamengo, Fluminense e Palmeiras ainda não se pronunciaram.

CBF adia jogos dos Gaúchos até 27 de maio

Diante da situação e da pressão dos clubes gaúchos, a CBF anunciou na tarde desta terça-feira (7/5) o adiamento de todos os jogos dos times do Rio Grande do Sul nas competições que organiza até o dia 27 de maio de 2024. Além da Série A, a medida afeta a Copa do Brasil, Séries C e D do Brasileirão, Brasileirão feminino A1, A2 e A3, Brasileiro masculino sub-20 e Brasileiro feminino sub-20. A Série B, que não conta com nenhum clube gaúcho, segue sem alterações.

As equipes já não participaram da última rodada do Brasileirão, justamente por conta das chuvas no estado. Agora, os próximos confrontos também foram cancelados pela CBF.

11/05, 21h - Atlético x Grêmio - Arena MRV

13/05, 21h - Internacional x Juventude - Beira-Rio

19/05, 16h - Fluminense x Juventude - Maracanã

19/05, 18h30 - Cuiabá x Internacional - Arena Pantanal

19/05, 18h30 - Grêmio x Red Bull Bragantino - Arena do Grêmio,

(sem data inicial) - Flamengo x Grêmio - Maracanã

25/05, 21h - Internacional x São Paulo - Beira-Rio

26/05, 11h - Juventude x Vitória - Estádio Alfredo Jaconi

Da redação com informações da ESPN