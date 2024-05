Democrata bate o Audax-RJ e conquista primeira vitória na temporada

O Democrata venceu o Audax do Rio de Janeiro por 1 a 0 na segunda rodada do Brasileiro Série D nesta terça (07), jogo realizado na capital fluminense no Estádio Moça Bonita. O gol foi marcado por Kauã aos 39 minutos do segundo tempo. É a primeira vitória do Jacaré em 2024 após empatar com o Nova Iguaçu-RJ por 1 a 1 na estreia da competição nacional e repetir este resultado contra o Valeriodoce na abertura do Mineiro Módulo II.

Foto: TV Gerais / Reprodução

1º tempo

A temperatura no Rio de Janeiro estava alta, beirava a casa dos 34ºC no começo da partida. Com 2 minutos, o Democrata chegou com grande perigo ao gol do Audax com Luiz Fernando. O atleta recebeu bola rasteira na pequena área, limpou o goleiro Yan e bateu cruzado, porém a defesa afastou. Aos 11 minutos do primeiro tempo o Democrata teve nova oportunidade com Sacramento, numa cabeçada que a zaga tirou em cima da linha.

Até os 20 minutos iniciais o domínio do jogo era completo do Jacaré. Aos 24, Bruno do Audax chutou rasteiro e cruzado para boa defesa de Rodrigo Carvalho.

O jogo teve parada técnica para hidratação aos 30 minutos. Toninho Pesso fez a primeira mudança no Democrata aos 35, colocando Matheus Sousa na vaga de Marcos Vinícius por lesão na panturrilha esquerda. Ele será avaliado na volta à Sete Lagoas.

Aos 41 minutos Luiz Fernando cruzou da esquerda e a zaga do Audax quase fez contra. Na sequência, escanteio, e após uma bate-rebate na área, Juliano teve boa oportunidade de chute que desviou na defensiva do Audax.

Já nos acréscimos o capitão Rafael do Audax deu um carrinho por trás em Luiz Fernando próximo à grande área. Como era o último homem, recebeu cartão vermelho direto. Juliano acabou cobrando a falta por cima do travessão.

2º tempo

O Audax começou diferente na segunda etapa, armando um ataque rápido logo aos 30 segundos.

Com 7 minutos o zagueiro Dante do Jacaré sentiu contusão e foi substituído por Marcelinho.

Aos 15 minutos Juliano arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Yan no canto esquerdo. Em resposta o Audax contra-atacou e conseguiu escanteio pelo lado esquerdo.

Com 23 minutos Luiz Fernando recebeu cruzamento vindo da esquerda e cabeceou pela linha de fundo.

Aos 29, uma pressão incrível do Audax quase levou a equipe carioca a abrir o placar: uma sequência de chutas dentro da grande área exigiu que a defesa democratense desviasse para escanteio.

Em mais uma chegada do Democrata com perigo pelo lado esquerdo aos 35 minutos, Yan foi de novo exigido para uma defesa junto ao pé da trave direita.

Depois de pressionar na maior parte do jogo, Kauã recebeu cruzamento de Luiz Fernando aos 39 minutos e cabeceou no canto esquerdo baixo de Yan, abrindo o marcador para o Jacaré: 1 a 0.

Sacramento teve chance de frente para Yan com 45 minutos e o goleiro fez ótima defesa no chute à queima roupa.

Nos acréscimos o Audax tentou buscar o empate através de escanteio, mas o árbitro finalizou a partida selando a primeira vitória do Democrata na Série D.

Com a vitória o Democrata sobe para terceiro lugar no grupo A6 com quatro pontos, mesma pontuação do líder Nova Iguaçu-RJ e do vice Itabuna-BA. O Audax permanece na lanterna (oitavo lugar) com pontuação zerada. Avançam à segunda fase os quatro melhores de cada grupo após o turno e returno da fase de grupos.

Sequência dos times

Sexta-feira (10 de maio) o Democrata volta a campo mas desta vez pelo Mineiro Módulo II. O time recebe o Tupi às 19:30 pela segunda rodada na Arena do Jacaré.

Pela Série D o Democrata joga a terceira rodada na segunda-feira, 13 de maio, em clássico mineiro contra o Ipatinga. Este jogo também será na Arena do Jacaré às 19:30.

Na próxima rodada da Série D o Audax joga contra o Itabuna-BA em Salvador, domingo 12 de maio às 16h.

Ficha do jogo: Audax-RJ x Democrata - 2ª Rodada do Brasileiro Série D

Estádio Moça Bonita - Rio de Janeiro/RJ

Audax: Yan, Medeiros, Rafael, Jean, Pedrinho Força, João, Bruno (Aldair), Darlan, Luiz, Jeferson (Luiz e depois Vitor) e Walney (Ifeanyi).

Técnico: Luciano Moraes.

Democrata: Rodrigo Carvalho, Ezio (Kauã), Dante (Marcelinho), Alex Paulino, Alemão, Anthony, Luiz Fernando, Marcos Vinícius (Matheus Sousa), Guilherme Júnio (Bigode), Sacramento e Juliano.

Técnico: Toninho Pesso.

Gols: Kauã (Democrata)

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Árbitro Assistente 1: Naiara Mendes Tavares (RJ)

Árbitro Assistente 2: Victor Augusto Camoes de Abreu (RJ)

Quarto Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Analista de Campo: Gilmar Farto Fernandes (RJ)

Vinícius Oliveira