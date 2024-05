Grupo Pedal 7L promove pedal beneficente em prol do Rio Grande do Sul

O Grupo Pedal 7L, conhecido por seus pedais mensais do "Pedal dos Brindes", está organizando um evento especial neste domingo (12) para auxiliar o Rio Grande do Sul. O pedal, com o tema "Pedal da Solidariedade", terá início às 8h da manhã na Praça da Feirinha e seguirá até a Serra Santa Helena.

A iniciativa combina o amor pelo ciclismo com a responsabilidade social. O grupo está promovendo uma campanha de arrecadação de doações que podem ser feitas em dinheiro através da chave Pix: 31 99517-5254.

Doações em itens físicos também são bem-vindas e podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta:

7TRILHAS: Rua Paulo Frontin, 1437 - Centro

Star Bike: Rua Dr. Sebastião Mascarenhas, 287 - São Geraldo

A inscrição para o pedal não é necessária, facilitando a participação de todos que desejam contribuir com a causa. O trajeto percorrerá:

Praça da Feirinha

Praça da Bíblia

Vila Lobos

Pé de Serra

Serra Santa Helena

Imagem: Divulgação

Para mais informações sobre o pedal, entre em contato com o Grupo Pedal 7L pelo telefone (31) 99517-5254.