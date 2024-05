Democrata abre venda de ingressos para os próximos dois jogos na Arena; veja onde comprar

Depois de buscar os três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, Série D, fora de casa, o Democrata se prepara para dois confrontos em Sete Lagoas. Na próxima sexta-feira (10), o desafio é diante do Tupi, às 19h30, pelo Módulo II, do Campeonato Mineiro. Já na próxima segunda-feira (13), no mesmo horário, o duelo é diante do Ipatinga, mais uma vez pelo Brasileirão.

Foto: Reprodução/ Internet

Para as duas partidas, na Arena do Jacaré, os ingressos já estão à venda. Os torcedores encontram os bilhetes nos tradicionais pontos espalhados pela cidade e, também, no site oficial do clube, democratajacare.com.br. A venda online é uma novidade atende a uma demanda antiga da torcida que busca mais comodidade para garantir o acesso ao estádio.

Os valores continuam R$ 40 para arquibancada coberta, com meia entrada a R$ 20. E a arquibancada descoberta tem valor de R$ 10 com meia entrada a R$ 5. Para sócio torcedor Vip e Ouro a retirada da pulseira acontece somente na Arena, no dia do jogo. Basta apresentar documento de identidade com foto, diretamente na catraca dos portões 3 e 4, com 2h de antecedência ao jogo.

Para o sócio torcedor Prata a compra do ingresso com desconto será feita, somente, na Arena do Jacaré, no dia do jogo, mediante apresentação de documento de identidade com foto. Também nas bilheterias dos portões 3 e 4, com duas 2h de antecedência ao jogo.

Atenção para os locais de venda:

Arena do Jacaré (cartao, pix e dinheiro);

(cartao, pix e dinheiro); Carnes & Afins (somente dinheiro);

(somente dinheiro); Casa Progresso (somente dinheiro);

(somente dinheiro); Cooperlíder (somente dinheiro);

(somente dinheiro); Mobiliadora São José (somente dinheiro);

(somente dinheiro); Padaria Lanza (somente dinheiro);

(somente dinheiro); Padaria Morro Vermelho (somente dinheiro)

(somente dinheiro) Padaria e Pizzaria 24h (somente dinheiro).

Com Democrata - ASCOM