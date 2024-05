TRILHÃO MTB: 2 de junho tem Pedala 7 na Serra Santa Helena com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

Uma manhã de domingo diferente, voltada para toda a família, principalmente para os amantes das magrelas de duas rodas. A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo (Secet) e com o apoio de lojas do segmento de bicicletas da cidade - realiza no dia 2 de junho a segunda edição do Pedala 7L, uma iniciativa para incentivar a prática dessa modalidade na cidade.

O evento terá concentração com café da manhã às 07h30 ao lado da Capela da Serra de Santa Helena e percorrerá várias trilhas da Serra de Santa Helena. O objetivo do evento é fomentar a prática esportiva de mountain bike na linda região da Serra de Santa Helena e ainda fazer o bem ao próximo. "Venha pedalar conosco, reunir os amigos, se divertir e fazer o bem ao próximo, uma vez que as inscrições são gratuitas, porém, mediante a doação de fraudas geriátricas que serão destinadas à Associação de Amparo a Pacientes com Câncer (ASAPAC)", convida o secretário da pasta, Rafael Vitor.

A inscrição será confirmada mediante a apresentação do ingresso do Sympla mais a doação de um pacote de fralda geriátrica, que deverá ser feita nos dias 28/05, 29/05, 31/05 e 01/06 nas lojas parceiras: Starbike Bicicletaria, Ciclo Lopes, Bike Empresa, Motoarte Ciclovia, Cicle Rans, 7 Trilhas, Cerol Bike, Thiago Bike Service, BikeFit Fernanda Lima e Comfort Store de Ciclismo.

Os inscritos têm direito ao "KIT Pedala 7" composto por plaquinha de identificação da bike, medalha de participação (entregue na linha de chegada do trilhão) e um café da manhã no momento da concentração até a largada do evento. "Após o término da prova, teremos apresentação musical com muita diversão e alegria para todos os participantes e visitantes do Pedala 7", reforça Ramon Maremoto, um dos organizadores do evento.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas