Democrata e Tupi jogam hoje (10) na Arena do Jacaré pelo Módulo II

O Democrata recebe o Tupi de Juiz de Fora nesta sexta (10/05) pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Módulo II, jogo às 19:30 na Arena do Jacaré. Os setelagoanos buscam a primeira vitória em casa na competição.

O Democrata estreou empatando por 1 a 1 com o Valeriodoce de Itabira no último sábado, enquanto o Tupi venceu o Betim por 2 a 0 jogando em Juiz de Fora. O Tupi lidera o grupo A no momento, posição que pode ser tomada pelo Jacaré em caso de vitória na noite de hoje:

Confira também os outros confrontos da rodada:

Venda de ingressos

Os torcedores encontram os bilhetes nos tradicionais pontos espalhados pela cidade até 12h desta sexta, depois diretamente na Arena do Jacaré até a hora do jogo. Outro meio de compra é o site oficial do clube, democratajacare.com.br.

Atenção para os locais de venda: Arena do Jacaré (cartão, pix e dinheiro); Carnes & Afins (somente dinheiro); Casa Progresso (somente dinheiro); Cooperlíder (somente dinheiro); Mobiliadora São José (somente dinheiro); Padaria Lanza (somente dinheiro); Padaria Morro Vermelho (somente dinheiro) e Padaria e Pizzaria 24h (somente dinheiro).

Os valores continuam R$ 40 para arquibancada coberta, com meia entrada a R$ 20. E a arquibancada descoberta tem valor de R$ 10 com meia entrada a R$ 5.

Para sócio torcedor Vip e Ouro a retirada da pulseira acontece somente na Arena, no dia do jogo. Basta apresentar documento de identidade com foto, diretamente na catraca dos portões 3 e 4, com 2h de antecedência ao jogo.

Para o sócio torcedor prata a compra do ingresso com desconto será feita, somente, na Arena do Jacaré, no dia do jogo, mediante apresentação de documento de identidade com foto. Também nas bilheterias dos portões 3 e 4, com duas 2h de antecedência ao jogo.

Vinícius Oliveira