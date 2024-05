Democrata aplica goleada contra o Tupi dentro da Arena do Jacaré; veja os gols

Numa noite de trabalho coletivo inspirado, o Democrata goleou o Tupi por 4 a 0, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Módulo II. Léo Reis, França, Thomasel e Ruan Pablo foram os autores dos gols do Jacaré. Com essa vitória, o Democrata assume momentaneamente a liderança do grupo A do torneio ultrapassando o próprio Tupi e somando 4 pontos na tabela.

Foto: Raphael Carrusca/Democrata FC

O jogo começou com o Democrata impondo seu ritmo, exercendo uma pressão intensa que não deu espaço para o time da Zona da Mata se recuperar. Essa superioridade logo se traduziu em gol, com Léo Reis abrindo o placar.

O Jacaré continuou dominando as ações, mantendo o ritmo e demonstrando uma atuação coletiva concisa. Não demorou para que França ampliasse o placar, e ainda no primeiro tempo, Thomasel fizesse o terceiro gol.

Na segunda etapa, o time de Sete Lagoas controlou o jogo e ainda conseguiu marcar mais um gol com Ruan Pablo, encerrando o placar em 4 a 0.

Veja os gols:



O Democrata volta a campo pelo Módulo II na quarta-feira (15 de maio) às 20h contra o Nacional, jogo no Estádio Soares de Azevedo em Muriaé.

Mudando o foco

As atenções do Democrata se voltam agora para o Brasileiro Série D. O clube enfrentará o Ipatinga na próxima segunda-feira (13) novamente na Arena do jacaré às 19:30 pela terceira rodada da competição.

O Democrata está em tereceiro do grupo A6, empatado no número de pontos com o líder Nova Iguaçu-RJ e o vice Itabuna-BA (4 pontos). O Ipatinga está em sétimo com 1 ponto ganho. Na Série D avançam à segunda fase os quatro times mais bem colocados em cada grupo de oito após turno e returno na fase grupos.

Para o jogo de segunda os ingressos estão disponíveis em pontos de venda tradicionais na cidade. Outro meio de compra é o site oficial do clube, democratajacare.com.br.

Locais de venda

Arena do Jacaré (cartão, pix e dinheiro); Carnes & Afins (somente dinheiro); Casa Progresso (somente dinheiro); Cooperlíder (somente dinheiro); Mobiliadora São José (somente dinheiro); Padaria Lanza (somente dinheiro); Padaria Morro Vermelho (somente dinheiro) e Padaria e Pizzaria 24h (somente dinheiro).

Os valores continuam R$ 40 para arquibancada coberta, com meia entrada a R$ 20. E a arquibancada descoberta tem valor de R$ 10 com meia entrada a R$ 5.

Após a vitória desta sexta-feira, os jogadores contam com o apoio da torcida para encher o estádio na segunda-feira. “Mais uma vez a gente convoca nossa torcida para nos apoiar. Hoje eles foram importantes e precisamos desse apoio também contra o Ipatinga”, pediu o atacante Thomasel.

Vinícius Oliveira, colaboração de Marcelo Paiva/Democrata FC