Cruzeiro derrota Atlético-GO fora de casa e conquista 3ª vitória no Brasileirão; veja o golaço de Matheus Pereira

Neste domingo (12), o Cruzeiro derrotou o Atlético-GO por 1 a 0 no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, alcançando sua terceira vitória consecutiva na temporada. O gol da vitória celeste foi marcado por Matheus Pereira no segundo tempo.

Foto: Staff Cruzeiro

Com esse resultado, o time celeste avança na tabela de classificação e temporariamente ocupa a quinta posição, com dez pontos em cinco partidas. Clique aqui para conferir a tabela de classificação atualizada.

Essa escalada na tabela foi facilitada pela derrota do Palmeiras para o Athletico-PR. Antes do início da partida, a equipe azul estava em décimo lugar.

Próximos compromissos do Cruzeiro O próximo desafio do Cruzeiro será contra o Unión La Calera, nesta quinta-feira (16), às 21h (horário de Brasília), no Independência, pela quinta rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.

No Brasileirão, se a competição não for interrompida devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Cruzeiro jogará novamente no dia 20 de maio (segunda-feira), às 20h (horário de Brasília), no estádio Morumbi, pela sétima rodada.

Três vitórias consecutivas na temporada A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO marcou um feito inédito para o Cruzeiro neste ano. Pela primeira vez em 2024, a equipe estrelada conquistou três vitórias seguidas. Anteriormente, venceu o Vitória por 3 a 1 e o Alianza-COL por 3 a 0.

Sobre a partida O Cruzeiro começou o jogo com uma formação ofensiva, dominando o campo e buscando o ataque contra o Atlético-GO. Apesar do bom início, o time de Fernando Seabra viu o adversário equilibrar as ações, tornando a partida disputada.

No primeiro tempo, o Cruzeiro teve um gol anulado aos 27 minutos, quando Arthur Gomes driblou o goleiro e marcou, porém, foi marcado impedimento pelo árbitro.

Minutos antes, o Cruzeiro quase marcou após uma cobrança de falta, mas Zé Ivaldo teve seu cabeceio defendido em cima da linha.

O Atlético-GO também teve suas chances, especialmente aos 19 minutos, quando Derek chutou para fora após cruzamento de Shaylon.

No segundo tempo, o jogo permaneceu aberto, com oportunidades para ambos os lados. O Atlético-GO quase marcou com Yony González em uma bicicleta de fora da área, enquanto o Cruzeiro acertou a trave com Rafael Elias "Papagaio".

O gol da vitória veio aos 35 minutos do segundo tempo, com Matheus Pereira recebendo na entrada da área e finalizando com precisão, garantindo os três pontos para o Cruzeiro. Veja o gol:

Cruzeiro vence o Atlético-GO fora de casa e se aproxima dos líderes do Brasileirão pic.twitter.com/Tv6tSvqkH0 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 12, 2024

ATLÉTICO-GO 0 X 1 CRUZEIRO

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Lucas Kal (Vagner Love), Gabriel Baralhas, Gabriel Barros (Yony González) e Shaylon (Danielzinho); Luiz Fernando e Derek (Emiliano Rodriguez): Técnico: Jair Ventura

Cruzeiro

Anderson; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Ramiro), Álvaro Barreal (Vitinho), Matheus Pereira (Cifuentes); Arthur Gomes (Gabriel Veron) E Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra

Motivo: 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO

Data e horário: domingo, 12 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)

Gol: Matheus Pereira (aos 35' 2ºT)

Cartão amarelo: Luiz Fernando (ATL); William, Matheus Pereira (CRU)

Cartão vermelho: Não houve

Da Redação com Itatiaia