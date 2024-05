Democrata recebe o Ipatinga hoje (13) pela Série D; jogo é na Arena do Jacaré

O Democrata tem mais um compromisso em casa na noite desta segunda-feira (13/05) quando enfrenta o Ipatinga pela terceira rodada do Brasileiro Série D, jogo às 19:30. O time vem de goleada contra o Tupi na sexta pelo Módulo II estadual.

Time se reapresentou sábado (11/05) visando o jogo contra o Ipatinga. Na foto, os atacantes Kauã ao fundo e Gabriel Bigode (frente). Foto: Raphael Carrusca/Democrata FC.

O objetivo do Democrta é fazer valer o mando de campo nesta segunda partida consecutiva disputada na Arena do Jacaré. Na última sexta-feira uma goleada de 4 a 0 foi aplicada no Tupi pelo Mineiro Módulo II.

Ma hoje a competição é a Série D nacional. E pelo grupo A6 Democrata e Ipatinga fazem o clássico mineiro do grupo com objetivos diferentes na rodada.

Se o Democrata vencer por dois gols ou mais de diferença assume a liderança do grupo pelo critério de saldo de gols. Atualmente ele é o quarto colocado com quatro pontos.

Já o Ipatinga, atualmente em sétimo lugar e um ponto conquistado, busca a primeira vitória na competição para se aproximar do G4 (grupos dos quatro que avançam à segunda fase). Caso vença por dois gols a mais de vantagem, toma o quarto lugar do próprio Democrata.

Veja tabela completa da Série D clicando aqui.

Restrospecto dos times na Série D 2024

O Democrata empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu-RJ na primeira rodada e depois venceu o Audax-RJ por 1 a 0.

Já o Ipatinga empatou por 0 a 0 com a Portuguesa-RJ na estreia da competição e perdeu de 3 a 2 para o Itabuna-BA na rodada passada.

Venda de ingressos

Os torcedores encontram os bilhetes nos tradicionais pontos espalhados pela cidade até 12h desta segunda, depois diretamente na Arena do Jacaré até a hora do jogo. Outro meio de compra é o site oficial do clube, democratajacare.com.br.

Atenção para os locais de venda: Arena do Jacaré (cartão, pix e dinheiro); Carnes & Afins (somente dinheiro); Casa Progresso (somente dinheiro); Cooperlíder (somente dinheiro); Mobiliadora São José (somente dinheiro); Padaria Lanza (somente dinheiro); Padaria Morro Vermelho (somente dinheiro) e Padaria e Pizzaria 24h (somente dinheiro).

Os valores continuam R$ 40 para arquibancada coberta, com meia entrada a R$ 20. E a arquibancada descoberta tem valor de R$ 10 com meia entrada a R$ 5.

Para sócio torcedor Vip e Ouro a retirada da pulseira acontece somente na Arena, no dia do jogo. Basta apresentar documento de identidade com foto, diretamente na catraca dos portões 3 e 4, com 2h de antecedência ao jogo.

Para o sócio torcedor prata a compra do ingresso com desconto será feita, somente, na Arena do Jacaré, no dia do jogo, mediante apresentação de documento de identidade com foto. Também nas bilheterias dos portões 3 e 4, com duas 2h de antecedência ao jogo.

Direito à meia entrada:

* Crianças de 06 a 12 anos

* Estudantes contanto que apresentem um comprovante de matrícula válido e a sua carteira de identidade estudantil.

Vinícius Oliveira