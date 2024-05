Escola Técnica de Sete Lagoas realiza torneio de futebol solidário em prol de mulheres em vulnerabilidade

O Clube Oásis sediou, na manhã do último sábado, 11 de maio, o primeiro torneio de futebol da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, mantida pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante, a Fumep. Entre os objetivos, estavam não só a integração entre os alunos, mas também uma causa nobre: arrecadar doações para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com a diretora da instituição, Stefânia Moura Lima, o campeonato tem a intenção de divulgar a nossa escola, unindo a comunidade escolar em torno de uma boa causa. "Estamos ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade, com a doação de absorventes íntimos a serem destinados à Secretaria Municipal da Mulher e suas ações sociais", enfatizou a diretora.

O vice-diretor da Escola Técnica, Frederico Augusto, corroborou. "É um momento muito importante pra toda a comunidade escolar porque estamos interagindo com alunos, professores, funcionários e familiares, que vieram torcer por seus atletas. Mas, principalmente, é uma atividade solidária, pois tanto atletas quanto torcedores trouxeram suas doações", afirmou.

Para além dos resultados dos jogos, o que fica é a integração entre os participantes e o público, e a sensação de contribuir para uma causa muito importante. "Parabenizamos e incentivamos a direção da escola pela iniciativa desse torneio, pois esporte é agregação, socialização. Esse evento fora dos muros da escola vai além do ensino, pois engloba essa socialização, ainda mais com esse foco em ajudar mulheres vítimas de violência ou abuso", lembrou o diretor-presidente da Fumep, Leonardo Braga.

A Secretaria Municipal da Mulher agradeceu a todos pelas doações. "Agradecemos imensamente esse movimento que, através da Escola Técnica, conseguimos arrecadar absorventes a serem distribuídos a muitas mulheres em Sete Lagoas. O esporte e a educação transformam", completou a coordenadora de Assuntos Institucionais da Pasta, Elis Cristina. No total, foram 115 pacotes arrecadados durante o evento, mas as doações seguem ao longo da semana na escola. Na categoria feminino venceu o time do Manchester. O masculino foi conquistado pelo Newtonianos.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM