Democrata vence Ipatinga em casa pela Série D; veja o gol

Na Arena do Jacaré, nesta segunda-feira (13), o Democrata de Sete Lagoas assegurou uma vitória de 1 a 0 sobre o Ipatinga, em partida válida pela terceira rodada do Grupo 6 da Série D. O único gol da partida foi anotado pelo zagueiro Dante.

Foto: Julie Campelo/Democrata FC

Com esse resultado positivo, o time da casa conquistou sua segunda vitória seguida no torneio, mantendo-se invicto e alcançando a marca de sete pontos, o que o coloca na vice-liderança do grupo. Enquanto isso, o Ipatinga continua sem vencer, acumulando duas derrotas e um empate e permanecendo na penúltima posição do grupo, com apenas um ponto somado.

Na próxima quarta-feira, o Democrata volta a campo para enfrentar o Nacional de Muriaé, pela terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Mineiro, no Estádio Soares de Azevedo, com o jogo marcado para as 20h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Ipatinga encara o Real Noroeste no sábado, às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Série D.

Veja o gol:

Da Redação com Gazeta Esportiva