Atlético perde para o Peñarol e sequência invicta chega ao fim

Mesmo liderando o Grupo G da Copa Libertadores com 12 pontos e já garantido nas oitavas de final, o Atlético sofreu sua primeira derrota sob o comando do técnico argentino Gabriel Milito. Foi também a primeira derrota para o Peñarol. Nesta terça-feira (14), o time alvinegro foi derrotado por 2 a 0 pelo Peñarol-URU, em partida realizada no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Foto: AFP

No 13º jogo sob o comando de Milito, o time mineiro viu os donos da casa marcarem os dois gols na segunda etapa, alcançando nove pontos na tabela.

O Galo volta a jogar no domingo (19) contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, está marcado para as 16h (horário de Brasília) e é válido pela sétima rodada do campeonato nacional.

No primeiro tempo, houve pelo menos duas grandes chances criadas pelos donos da casa. Apesar de já estar classificado para as oitavas, o Galo teve momentos de apuros, mas os atacantes do Peñarol não foram precisos. Quando Everson não precisava intervir, os atacantes erravam o alvo.

Durante os primeiros 45 minutos (mais acréscimos), o ataque atleticano produziu pouco e não ameaçou o goleiro Aguerre. Apesar do risco de ser vazado, o time foi o que mais teve posse de bola.

Para o segundo tempo, Milito e Aguirre fizeram alterações. O treinador atleticano substituiu Alan Franco pelo chileno Eduardo Vargas, enquanto o uruguaio sacou Sequeira para dar oportunidade a Lucas Hernández, ex-jogador do Galo.

Aos 11 minutos, Jemerson foi substituído pelo atacante Alisson, uma mudança ousada do técnico. O comandante atleticano posicionou Saravia como zagueiro e o jogador da base ficou pelo lado direito.

Aos 25 minutos, a "Lei do ex" entrou em ação no Campeón del Siglo. Após uma falha da defesa atleticana, Hernández marcou um belo gol, levando a torcida à loucura.

Aos 31, Silveira ampliou o placar, aproveitando um rebote do goleiro atleticano. Veja os gols da partida:

Nos minutos finais, o Galo tentou romper a defesa uruguaia, mas sem sucesso.

Peñarol 2 x 0 Atlético

Peñarol

Washington Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Leo Fernández, Eduardo Darias, Damián García e Gastón Ramírez (Ignacio Sosa); Maxi Silvera (Acosta) e Leo Sequeira (Lucas Hernández). Técnico: Diego Aguirre.

Atlético

Everson; Saravia, Jemerson (Alisson), Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio (Igor Gomes), Battaglia, Alan Franco (Vargas) e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Lucas Hernández, aos 25 minutos do segundo tempo, e Silvera, aos 31, para o Peñarol

Cartões amarelos: Darias, Sosa, Milans (PEN); Alan Franco, Paulinho, Bruno Fuchs e Eduardo Vargas (CAM)

Motivo: 5ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai

Data e horário: terça-feira, 14 de maio, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Leonardo Mosquera (COL)

Da Redação com Itatiaia