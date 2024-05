Fifa oficializa Mundial de Clubes Feminino para 2026

Em uma jogada histórica, a Fifa anuncia a criação do Mundial de Clubes Feminino, um marco que eleva o esporte a um novo patamar. A partir de 2026, 16 equipes de todo o planeta se reunirão a cada quatro anos para disputar o título de campeãs mundiais, em um torneio que promete ser emocionante e cheio de estrelas.

Foto: Conmebol/Staff Imagens Woman

Ainda não há sede definida para a edição inaugural, mas a Conmebol já se posicionou, reivindicando quatro vagas para as representantes sul-americanas.

A decisão foi tomada durante o 74º Congresso da Fifa, realizado em Bangkok, na Tailândia. Na ocasião, o Conselho da Fifa também aprovou a criação de outro torneio anual de clubes femininos, mas ainda sem detalhes sobre formato, número de participantes e critérios de classificação.

Mudanças no calendário internacional

A Fifa também anunciou mudanças no calendário internacional do futebol feminino para o período entre 2026 e 2029. O número de janelas internacionais - datas Fifa - anuais será reduzido de seis para cinco.

As datas Fifa serão realizadas em cinco períodos distintos: fevereiro-março, abril, maio-junho, outubro e novembro-dezembro. Haverá, no mínimo, quatro semanas de intervalo entre cada janela.

As janelas de maio/junho e outubro serão conhecida como "Tipo 1", com duração de nove dias e permitindo até dois jogos entre seleções. Já as janelas de fevereiro-março, abril e novembro-dezembro serão o "Tipo 2", com 12 dias e a possibilidade de até três jogos entre seleções nacionais.

Copa do Mundo Feminina 2027

Nesta sexta-feira, o Congresso da Fifa decide o palco da Copa do Mundo Feminina de 2027. O Brasil, com sua candidatura nota 4 (em uma escala de 1 a 5), enfrenta a forte aliança europeia formada por Holanda, Bélgica e Alemanha, que recebeu nota 3.7. A decisão promete ser acirrada, com as duas candidaturas apresentando pontos fortes e conquistando o apoio de diferentes confederações.

Djhéssica Monteiro com informações da Fifa