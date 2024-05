Seja um colaborador do Almanaque do Bela Vista Futebol Clube

As histórias do Bela Vista Futebol Clube, vivas no imaginário popular, serão imortalizadas em um almanaque. Com 94 anos completos em abril, a agremiação busca apoiadores para a produção do livro através de leis de incentivo a cultura - unidades também serão distribuídas nas escolas de Sete Lagoas.

Foto: Alan Junio

A proposta de criar um almanaque do 'Periquito' surgiu na Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Seviços de Sete Lagoas (FECONEX) de 2023. A escritora Fabiana Frederighi apontou que o convite veio do presidente do Bela Vista, Wagner Oliveira: "A ideia de resgatar a história agradou a ele; também tem muita coisa importante para ser contada", afirma. O clube fará uma seleção das informações que estarão presentes neste almanaque, e a organização ficaria por conta da escritora.

Para tanto, o Bela Vista buscará o financiamento de sua produção através da Lei Rouanet, que já foi aprovado - agora, entra a parte da captação. "O orçamento estimado para o almanaque gira em torno de R$ 180 a 200 mil, que será gerenciado de acordo com o que está determinado com o convênio firmado entre o clube e o governo federal", aponta o presidente Wagner.

E como ser um apoiador do Almanaque do Bela Vista? A contadora do projeto, Nilza Medeiros, explica: "Qualquer cidadão que realize a declaração de Imposto de Renda ou qualquer empresa tributada com base no lucro real pode apoiar projetos culturais utilizando o mecanismo do incentivo fiscal previsto em Lei". Para pessoas físicas, é necessário que se faça a declaração pelo método completo, pois isso permitirá a doação de até 6% da do valor pago, e receber o abatimento de 100% do valor doado.

O futuro do almanaque

O Almanaque do Bela Vista terá 1000 unidades - ao menos 80% dos livros serão destinados para segmentos culturais e educacionais de Sete Lagoas. "E além do livro físico, está no projeto as gravações em estúdio de um audiobook e no formato Libras", completa Fabiana Frederighi.



Para mais informações sobre como ser um doador e colaborador, o contato é o 31 999861968 - Wagner Oliveira

Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo