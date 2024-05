Nacional de Muriaé e Democrata SL empatam pelo Módulo 2 do Campeonato Mineiro

No Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Nacional e Democrata SL ficaram no 1 a 1 na noite desta quarta-feira, em partida válida pela terceira rodada do Módulo 2 do Campeonato Mineiro.

Foto: Reprodução Internet/Nacional Muriaé

Serginho abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Três minutos depois, Patrick igualou o marcador na Zona da Mata mineira.

Com esse resultado, o Democrata SL se mantém na liderança do Grupo A, com cinco pontos e saldo superior ao do vice-líder Aymorés (4 a 2), embora a equipe de Ubá tenha a mesma pontuação. O NAC é quarto, com três pontos conquistados em três empates nos três jogos disputados.

As equipes voltam a campo no fim de semana. O Democrata SL enfrenta o Aymorés no sábado, às 15h, no Estádio Affonso de Carvalho, em Ubá. No domingo, o Nacional de Muriaé visita a Arena Vera Cruz para enfrentar o Betim, às 11h.

Da Redação com GE