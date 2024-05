CBF suspende Brasileirão por duas rodadas; veja nota da entidade

A CBF anunciou hoje a decisão de suspender temporariamente o Brasileirão por duas rodadas, em solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A paralisação, que conta com o apoio de 15 dos 20 clubes da Série A, afetará as rodadas 7 e 8, nos próximos dois fins de semana. A data de retorno está prevista para 1º de junho, com a realização da 9ª rodada.

Foto: Arte CBF

A solicitação de suspensão foi inicialmente feita pelos 11 clubes da Liga Forte União, e posteriormente ganhou adesão de Atlético-MG, Bahia, Grêmio e Vitória. Apesar disso, alguns clubes como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo não apoiaram a medida, embora o Bragantino tenha enviado um ofício à CBF manifestando seu apoio à suspensão.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anteriormente afirmou que a decisão caberia aos clubes, convocando um Conselho Técnico da Série A para o dia 27 de maio. No entanto, a demora na marcação da reunião gerou críticas, com o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, classificando-a como uma "brincadeira de mau gosto".

Ednaldo Rodrigues, que está na Tailândia para o anúncio da sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 pela FIFA, declarou na terça-feira que acataria a decisão dos clubes, mas ressaltou as dificuldades de parar o Brasileirão.

Enquanto isso, os clubes gaúchos, que não entram em campo desde abril, aguardam o retorno das partidas. O Grêmio, com suas instalações prejudicadas pelas enchentes, planeja treinar no CT do Corinthians, em São Paulo. Até o momento, as chuvas causaram 149 mortes no Rio Grande do Sul.

Veja a nota da entidade:

"Nos últimos dias, o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no Estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira.

Sendo assim, a CBF, como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços, no âmbito nacional e internacional, que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas, sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas, caso necessário.

Desse modo, após consultar os 20 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame.

Os clubes que pediram a suspensão da competição são:

(1) Atlético ClubeGoianiense;

(2) Atlético Mineiro SAF;

(3) Club Athletico Paranaense;

(4)Criciúma Esporte Clube;

(5) Cruzeiro Esporte Clube SAF;

(6) Cuiabá EsporteClube SAF;

(7) Esporte Clube Bahia SAF;

(8) Esporte Clube Juventude;

(9) EsporteClube Vitória;

(10) Fluminense Football Club;

(11) Fortaleza Esporte Clube;

(12) Grêmio Football Porto Alegrense;

(13) SAF Botafogo;

(14) Sport ClubInternacional;

(15) Vasco da Gama SAF.

Tal decisão foi baseada também no pedido feito pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados.

A CBF informa também que a reunião do Conselho Técnico Extraordinária da Série A está mantida para o dia 27 de maio. Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios.

Os presidentes das 10 federações com clubes envolvidos na competição também estão convidados a participar"

