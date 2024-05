Jornalismo esportivo brasileiro perde três gigantes em menos de 12 horas

O mundo do jornalismo esportivo está em luto. Em menos de 12 horas, a comunidade perdeu três grandes nomes: Washington Rodrigues, o icônico Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz, o lendário narrador. A partida desses gigantes deixa um vazio imenso na cobertura esportiva e na memória dos fãs.

Washington Rodrigues, o Apolinho:

Foto: Reprodução/ Internet

O lendário radialista, repórter e comentarista esportivo, conhecido como Apolinho ou Velho Apolo, faleceu na quarta-feira (15), ás 23H00, aos 87 anos, no Rio de Janeiro, após uma batalha contra um câncer agressivo.

Figura icônica do rádio, Apolinho comandava o "Show do Apolinho" na Rádio Tupi há mais de 20 anos, liderando a audiência no segmento com seu estilo único e carisma contagiante.

Mais do que um comunicador talentoso, Apolinho foi um criador de expressões populares que se eternizaram no imaginário esportivo, como "Geraldinos e Arquibaldos", "Pau com formiga", "Pinto no lixo" e "Briga de cachorro grande".

Apaixonado pelo Flamengo, Apolinho teve duas passagens marcantes pelo clube: em 1995, como treinador, conquistando o vice-campeonato da Supercopa Libertadores; e em 1998, como diretor de futebol.

Antero Greco:

Foto: Reprodução/ Internet

O renomado jornalista esportivo, com uma carreira de mais de 40 anos, faleceu na madrugada desta quinta-feira (16) aos 69 anos, em São Paulo. Antero, diagnosticado com um tumor no cérebro em 2022, lutava contra a doença com força e determinação.

Formado em jornalismo pela ECA/USP, Antero iniciou sua trajetória profissional no Estadão, onde se destacou como editor de Esportes. Sua carreira também brilhou no Diário Popular e na Rede Bandeirantes, antes de se consagrar na ESPN Brasil.

Na ESPN, Antero formou uma dupla inesquecível com Paulo Soares, o "Amigão", no programa "SportsCenter". A sintonia e o humor contagiante da dupla conquistaram o público e marcaram época na televisão esportiva.

Silvio Luiz:

Foto: Reprodução/ Internet

O lendário narrador esportivo, conhecido por seus bordões marcantes e estilo único, faleceu nesta quinta-feira (16), por volta das 9H00, aos 89 anos, em São Paulo. Silvio Luiz estava internado no Hospital Oswaldo Cruz desde o dia 8 de maio, em decorrência de falência de múltiplos órgãos.

Um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro, Silvio Luiz eternizou bordões como "Olho no lance", "Pelo amor dos meus filhinhos" e "Foi, foi, foi, foi, foi ele!". Sua voz inconfundível narrou seis Copas do Mundo e nove Olimpíadas, além de apresentar programas esportivos em diversas emissoras.

Mais do que um narrador, Silvio Luiz foi um showman que inovou e revolucionou a forma de narrar futebol, tornando as transmissões mais dinâmicas e divertidas.

A partida de Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz deixa um legado inestimável para o jornalismo esportivo brasileiro. Seus trabalhos, seus bordões e suas personalidades marcaram gerações de fãs e influenciaram diversos profissionais da área. Que suas memórias sejam eternizadas e que seus exemplos continuem inspirando novos talentos.

Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo