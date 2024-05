Cruzeiro vence o Unión La Calera em casa pela Copa Sul-Americana e se garante na próxima fase; veja o golaço de Matheus Pereira

Impulsionado por sua torcida, o Cruzeiro venceu o Unión La Calera na noite de quinta-feira (16), por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, pela Copa Sul-Americana. O gol foi marcado pelo meia Matheus Pereira aos 6 minutos do primeiro tempo.

Foto: Reprodução Internet/Cruzeiro

Com o resultado, o Cruzeiro alcançou a vice-liderança do grupo, com 9 pontos, garantindo ao menos uma vaga nos playoffs da competição. O Unión La Calera, com 4 pontos, está matematicamente eliminado. A Universidad Católica lidera o grupo com 11 pontos após empatar em 0 a 0 com o Alianza-COL.

Devido ao tropeço dos equatorianos, o Cruzeiro precisa apenas de uma vitória na última rodada para avançar diretamente às oitavas de final. A partida decisiva contra a Universidad Católica será no dia 30 de maio, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Próximo Jogo do Cruzeiro

Com o adiamento das duas próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro retornará a campo apenas no dia 30 deste mês, quando enfrentará a Universidad Católica, do Equador, no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Detalhes da Partida

Aos 6 minutos do primeiro tempo, William e Matheus Pereira trocaram passes, e o lateral aplicou uma bela caneta no adversário antes de cruzar para a área, onde Matheus Pereira, livre, marcou de carrinho. 1 a 0

Aos 16 minutos, Matheus Pereira lançou Arthur Gomes pela direita. O atacante do Cruzeiro aplicou um "drible da vaca" no defensor e chutou forte, mas a bola foi para fora.

Em busca do segundo gol, o Cruzeiro cobrou escanteio pela esquerda aos 21 minutos do primeiro tempo. Após um bate-rebate na área, João Marcelo balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 29 minutos, após uma falha da defesa do Cruzeiro, César Pérez, do Unión La Calera, chutou com perigo por cima do gol.

Aos 39 minutos, Arthur Gomes recebeu passe de Matheus Pereira e cruzou para Marlon, que cabeceou no travessão.

No segundo tempo, aos 13 minutos, Rafa Silva ganhou na velocidade e chutou forte, obrigando o goleiro Ibáñez a fazer uma defesa importante.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Lucas Silva arriscou de fora da área, mas o goleiro do La Calera defendeu.

Aos 18 minutos, Cavalleri, do Unión La Calera, teve espaço para bater com perigo, mas o goleiro Anderson fez a defesa.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Gabriel Veron recebeu um lindo passe de Matheus Pereira, mas desperdiçou a chance ao chutar para fora.

Nos minutos finais, o La Calera pressionou em busca do empate, mas o Cruzeiro conseguiu segurar o resultado e garantiu a vitória por 1 a 0. Veja o golaço de Matheus Pereira:

Cruzeiro 1 x 0 Unión La Calera

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Lucas Silva (João Pedro), Arthur Gomes (Gabriel Veron), Matheus Pereira e Álvaro Barreal (Vitinho); Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra

Banco de reservas: Léo Aragão, Helibelton Palacios, Neris, Lucas Villalba, Kaiki Bruno, Jhosefer e Robert

Unión La Calera

Matías Ibáñez; Enzo Ferrario, Ezequiel Parnisari e Diego Ulloa; Raimundo Rebolledo (Emanuel Gigliotti), César Pérez, Luciano Aued e Esteban Matus; Matías Cavalleri, Franco Soldano e Axel Encinas (Renato Huerta). Técnico: Manuel Fernández

Banco de reservas: Jorge Peña, Matías Muñoz, Esteban Valencia, Walter Ponce, Benjamín Astudillo, Nicolás Ferreyra, Darko Fiamengo, Luciano Arnijas, Bruno Romo e Mauricio Morales

Gols: Matheus Pereira, aos 6 min do 1ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Matheus Pereira (Cruzeiro); Luciano Aued (Unión La Calera)

Motivo: 5ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data e horário: 16 de maio de 2024 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Independência, em Belo Horizonte-MG

Público: 17.712 presentes

Renda: R$ 721.682,50

Árbitro: Ivo Méndez (BOL)

Árbitro de vídeo (VAR): Jorge Baliño (ARG)

Da Redação com Itatiaia