Brasil conquista sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 em vitória histórica

Em um dia memorável para o futebol feminino brasileiro, a CBF, com Marta à frente como principal porta-voz, liderou a candidatura nacional à vitória no Congresso da FIFA em Bangkok, na Tailândia, superando a proposta europeia de Alemanha, Bélgica e Holanda por 119 a 78 votos.

Foto: Thais Magalhães/ CBF

Essa conquista histórica marca a primeira vez que a América do Sul sediará o torneio mais importante da categoria e abre portas para o desenvolvimento do esporte no país. A escolha do Brasil foi amparada pela avaliação técnica da FIFA, que concedeu nota 4 à proposta verde-amarela, destacando os estádios modernos, a infraestrutura robusta e, principalmente, a paixão contagiante do povo brasileiro pelo futebol.

Com a sede conquistada, a Seleção Brasileira Feminina terá a oportunidade única de perseguir o tão sonhado título mundial em casa. A chance de levantar a taça em solo brasileiro se torna ainda mais especial após o vice-campeonato em 2007, na China, quando a equipe perdeu para a Alemanha por 2 a 0 na final.

O projeto da CBF para a Copa do Mundo Feminina de 2027 prevê a utilização de dez estádios já utilizados na Copa do Mundo de 2014:

Mineirão (Belo Horizonte)

Beira-Rio (Porto Alegre)

Mané Garrincha (Brasília)

Arena Pantanal (Cuiabá)

Arena da Amazônia (Manaus)

Arena Fonte Nova (Salvador)

Arena de Pernambuco (Recife)

Arena Castelão (Fortaleza)

Maracanã (Rio de Janeiro)

Neo Química Arena (São Paulo)

Essa decisão visa otimizar recursos e minimizar custos com a construção de novos equipamentos, além de garantir a qualidade da infraestrutura para as partidas. A escolha dos estádios está sujeita à aprovação final da FIFA após novas vistorias, com destaque para a Arena Pantanal em Cuiabá, que recebeu nota baixa dos avaliadores e precisa apresentar melhorias.

Datas e locais das partidas

A CBF propôs que a Copa do Mundo Feminina de 2027 tenha início em 24 de junho de 2027, uma quinta-feira, com a partida inaugural da Seleção Brasileira pelo Grupo A no Maracanã. A grande final está marcada para 25 de julho, um domingo, também no Rio de Janeiro.

Para auxiliar na logística das demais seleções, a entidade indicou dezenas de Centros de Treinamento (CTs) e estádios menores espalhados por 39 cidades em 12 estados brasileiros, garantindo estrutura completa para os treinamentos das equipes participantes.

Veja possíveis locais das partidas por dia:

Fase de grupos:

24 de junho – Grupo A – Estádio Maracanã 25 de junho – Grupo B – Estádio Mineirão e Neo Química Arena 26 de junho – Grupos C e D – Estádio Mané Garrincha, Arena da Amazônia, Arena Pernambuco e Arena Fonte Nova 27 de junho – Grupos E e F – Estádios Mineirão, Maracanã e Beira-Rio 28 de junho – Grupos F e G – Neo Química Arena, Arena Pantanal e Arena da Amazônia 29 de junho – Grupos A e H – Arenas Fonte Nova, Pernambuco e Castelão 30 de junho – Grupos A e B – Estádios Mané Garrincha, Beira-Rio e Maracanã 1 de julho – Grupos C e D – Arena Pantanal, Arena Pernambuco e Estádio Mineirão 2 de julho – Grupos D e E – Arena Castelão, Estádio Beira-Rio e Neo Química Arena 3 de julho – Grupos F e G – Estádio Maracanã, Estádio Mané Garrincha e Arena Fonte Nova 4 de julho – Grupos G e H – Estádio Mineirão, Arena Pantanal e Arena da Amazônia 5 de julho – Grupos A e B – Neo Química Arena, Arena Pernambuco, Estádio Beira-Rio e Estádio Mané Garrincha 6 de julho – Grupos C e D – Arenas Castelão, Fonte Nova, da Amazônia e Pantanal 7 de julho – Grupos E e F – Estádios Maracanã, Mané Garrincha, Mineirão e Beira-Rio 8 de julho – Grupos G e H – Arenas Castelão, Pernambuco, Fonte Nova e Neo Química

Oitavas:

10 de julho – Estádios Mineirão e Beira-Rio 11 de julho – Estádio Maracanã e Arena Pernambuco 12 de julho – Estádio Mané Garrincha e Arena Fonte Nova 13 de julho – Neo Química Arena e Arena Castelão

Quartas:

16 de julho – Estádio Maracanã e Arena Pernambuco 17 de julho – Estádios Mineirão e Mané Garrincha

Semifinais:

20 de julho – Neo Química Arena 21 de julho – Estádio Mané Garrincha

Terceiro lugar:

24 de julho – Estádio Mineirão

Final:

25 de julho – Estádio Maracanã



Djhéssica Monteiro com informações da CBF e Agência Brasil