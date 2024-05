Cássio rescinde contrato com o Corinthians; destino é o Cruzeiro

Uma era chegou ao fim no Corinthians nesta sexta-feira. Após mais de 12 anos, 712 jogos e nove títulos conquistados, o goleiro Cássio acertou sua rescisão contratual e está de saída do clube. O destino do jogador será o Cruzeiro, onde assinará contrato em breve.

Foto: Reprodução/ Mauricio Rummens

A rescisão do vínculo, oficializada nas últimas horas, foi um acordo amigável entre as partes. Segundo o presidente do Corinthians, Augusto Melo, "foi bom para os dois lados".

Nos últimos dias, Cássio e seus representantes comunicaram ao clube o desejo de sair. Apesar das tentativas da diretoria de demovê-lo da ideia, o jogador se mostrou irredutível. A oferta de prorrogar o contrato até 2026 por parte do Corinthians também não foi suficiente para convencê-lo a permanecer.

Líder dentro e fora de campo, Cássio era peça fundamental no elenco alvinegro, especialmente após a saída de outros líderes como Gil, Renato Augusto e a aposentadoria de Fábio Santos. Aos 36 anos, o goleiro ainda tem planos de atuar por mais três ou quatro temporadas.

Ídolo da Fiel

Cássio chegou ao Corinthians no final de 2011, após passagens pelo Grêmio e PSV, da Holanda. Revelado pelo clube gaúcho, ele rapidamente se tornou titular do Timão, assumindo a vaga de Julio Cesar nas oitavas de final da Libertadores de 2012. Desde então, se consolidou como um dos maiores ídolos da história do Corinthians.

Com a camisa alvinegra, Cássio disputou 712 jogos, número que o coloca como o segundo jogador com mais partidas pelo clube, atrás apenas do ex-lateral Wladimir (806). Nesse período, ele foi peça fundamental na conquista de títulos importantes, como a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012, além de quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e uma Recopa Sul-Americana (2013). Cássio também fez parte da Seleção Brasileira como terceiro goleiro na Copa do Mundo de 2018.

Apresentação no Cruzeiro em breve

A data oficial da apresentação de Cássio no Cruzeiro ainda não foi definida, mas o novo dono do clube, Pedro Lourenço, já confirmou a negociação avançada e indicou que o anúncio pode acontecer na próxima segunda-feira (20).

Djhéssica Monteiro