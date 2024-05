Aymorés e Democrata SL empatam e permanecem no topo do Grupo A no Módulo 2 do Mineiro

No confronto de líderes, Aymorés e Democrata SL não conseguiram marcar gols no Estádio Affonso de Carvalho na tarde deste sábado, durante a quarta rodada do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O jogo terminou em 0 a 0 em Ubá, mantendo ambas as equipes no topo do Grupo A.

Foto: Julie Campelo/Democrata FC

Com o empate, as duas equipes somam seis pontos, com o Democrata SL permanecendo na liderança devido ao saldo de gols (4 a 2). O Aymorés ocupa a vice-liderança e estaria classificado se o campeonato terminasse hoje. Contudo, se o NAC, que tem três pontos, vencer o Betim neste domingo, a classificação pode mudar.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Democrata SL enfrentará o Betim no sábado, às 17h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Aymorés jogará no domingo, às 10h, no Israel Pinheiro, em Itabira, contra o Valeriodoce.

Da Redação com GE