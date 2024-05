Democrata volta a campo pela Série D nesta terça (21); jogo pode trazer liderança no grupo

O Democrata de Sete Lagoas tem compromisso marcado esta noite em Serra/ES quando enfrenta a Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube pela Série D. A partida das 20h fecha a quarta rodada da competição nacional.

Foto: Julie Campelo / Democrata FC

Pela Série D o Jacaré vem de vitória em casa contra o Ipatinga por 1 a 0 na terceira rodada enquanto o Serra empatou por 0 a 0 com o Real Noroeste, outra equipe do Espírito Santo.

Com os resultados de momento o Democrata é o terceiro colocado com 7 pontos e o Serra sexto, com 4 pontos.

Caso o Democrata vença na noite de hoje, assumirá a liderança do grupo A6 ultrapassando o atual líder Itabuna/BA que tem 8 pontos. Ele também pode ser líder se empatar marcando 3 ou mais gols na partida. Se no empate o Democrata fizer apenas 2 gols, a definição da liderança ficará no menor número de cartões vermelhos e amarelos.

*P= pontos; J=jogos; V=vitórias, E=empates, D=derrotas, GP=gols pró, GC=gols contra, SG=saldo de gols

O Serra precisa vencer para entrar no G4 do grupo. Avançam à segunda fase da Série D as quatro equipes mais bem colocadas de cada um dos oito grupos.

Serviço

O que: Serra/ES x Democrata-SL

Quando: 21 de maio às 20h

Onde: Estádio Robertão em Serra/ES

Motivo: 4ª rodada do Brasileiro Série D

Transmissão: TVE Espírito Santo (Youtube), TV Gerais (canal aberto 26.1 Sete Lagoas, 50.1 Paraopeba e Caetanópolis, Youtube), Rádio Web Novidade (Youtube e site), Rádio Musirama FM 92.1, Rádio Eldorado AM 1300

*Matéria atualizada às 11:43 - 21/05/2024.

Vinícius Oliveira