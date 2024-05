Cruzeiro anuncia contratação do goleiro Cássio; torcida faz a festa

A Nação Azul pode comemorar, o goleiro Cássio é o novo reforço do Cruzeiro. O experiente jogador, de 36 anos, chegou a Belo Horizonte nesta terça-feira (21) e assinou contrato com a Raposa até o final de 2027.

Foto: Reprodução/ X (Twitter)

Cássio desembarcou no Aeroporto da Pampulha no início da tarde, em um jatinho particular do acionista majoritário do Cruzeiro, Pedro Lourenço. O jogador foi recepcionado por Alexandre Mattos, CEO de futebol do clube, e não concedeu entrevistas à imprensa.

Em seguida, Cássio se dirigiu à Toca da Raposa II para realizar exames médicos e dar sequência aos trâmites finais da contratação. A movimentação de torcedores na porta do centro de treinamentos desde o início da tarde demonstrava a grande expectativa pela chegada do novo reforço.

A escolha por uma chegada discreta foi a pedido do próprio Cássio, que marcou época no Corinthians e se torna o primeiro grande reforço da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro. O contrato com o goleiro tem duração de três anos.

Estreia adiada para julho

Cássio só poderá estrear pelo Cruzeiro a partir de 10 de julho, quando se abre a próxima janela de transferências internacionais. Até lá, o experiente goleiro se integrará ao elenco e participará dos treinamentos na Toca da Raposa II.

A estreia oficial de Cássio com a camisa azul pode acontecer no dia 10 ou 11 de julho, em partida contra o Palmeiras pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O local do jogo ainda será definido.

Carreira vitoriosa

Cássio acumula uma carreira vitoriosa no futebol brasileiro. Revelado pelo Grêmio, o goleiro teve uma passagem pelo PSV, da Holanda, antes de chegar ao Corinthians em 2011. No Timão, foram mais de 700 jogos, com destaque para a conquista do Mundial de Clubes da FIFA e da Copa Libertadores em 2012, além de dois títulos do Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019).

Djhéssica Monteiro com informações da rádio Itatiaia