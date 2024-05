Serra vence o Democrata e impõe primeira derrota ao Jacaré na temporada

Em jogo válido pela quarta rodada do Brasileiro Série D o Democrata de Sete Lagoas foi derrotado pelo Serra/ES na noite de ontem (21) pelo placar de 1 a 0 no estádio Robertão no Espírito Santo. Essa foi a primeira derrota dos setelagoanos em oito jogos disputados este ano.

Foto: TVE Espírito Santo/Reprodução

1º tempo

Visando rodagem no elenco por causa das duas competições que vem disputando, o Mineiro Módulo II e a Série D, o técnico Toninho Pesso optou por escalar o time que vem atuando com mais frequência apenas no campeonato nacional.

O Serra começou melhor e quase marcou com duas oportunidades criadas por Gugu. Na segunda tentativa, o atacante acertou a trave e conseguiu um escanteio. Aos 21 minutos do primeiro tempo Zé Gatinha cobrou escanteio fechado pelo lado esquerdo de ataque do Serra, a bola pegou na trave e acabou rebatendo na cabeça de Sacramento antes de entrar no gol: 1 a 0 para o Serra.

Atrás no placar, o Democrata SL passou a dominar as ações ofensivas, chegando perto do empate com jogadas de Ygor Vinícius e Sacramento. No final do primeiro tempo, o zagueiro Wesley teve a chance de ampliar para o Cobra-Coral, mas errou o alvo com uma cabeçada.

2º tempo

No retorno do intervalo, o Serra apresentou desempenho mais seguro, controlando a partida até os 20 minutos quando o Democrata criou duas boas chances com Sacramento e Yuri Vinícius. A partir desse momento, o nível técnico do jogo caiu e foi marcado por muitas faltas e interrupções para atendimentos médicos. Isso favoreceu o time capixaba, que conseguiu administrar a vantagem e garantir os três pontos.

Serra: Robert, André Mascena, Yuri (Lucas Reis), Wesley, Jeanderson, Kauê (Knupp), Andrey, Zé Gatinha, Gugu (Caio), Tonoli (Icaro), Igor (Lucas).

Técnico: Ney Barreto

Democrata: Rodrigo Carvalho, Ézio, Juan Santos (Kauã), Dante, Anthony, Alemão, Juliano (Natan), Guilherme, Ygor Vinícius (Samuel), Luiz Fernando (Mateus Sousa), Sacramento (Bigode).

Técnico: Toninho Pesso.

Cartões amarelos: André Mascena, Andrey, Zé Gatinha, Igor (Serra); Natan (Democrata).

Gol: Zé Gatinha.

Com a vitória o Serra entrou no G4 do grupo A6:

*P= pontos; J=jogos; V=vitórias, E=empates, D=derrotas, GP=gols pró, GC=gols contra, SG=saldo de gols

Próximos jogos

O Serra volta a campo na próxima sexta dia 24 de maio às 20h no Robertão contra o Ipatinga, também pela Série D.

Já o Democrata joga sábado dia 25 de maio às 17:30 contra o Betim. Essa partida é válida pelo Mineiro Módulo II e será na Arena do Jacaré em Sete Lagoas.

Também jogando em casa o Democrata enfrentará o Real Noroeste na terça-feira 28 de maio, às 19:30, pela Série D.

Vinícius Oliveira com informações de ge