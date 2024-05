Sete Lagoas recebe Copa Conexão de Vôlei sub-23 neste fim de semana

Sete Lagoas se prepara para mais um fim de semana de adrenalina e emoção com a 2ª edição da Copa Conexão de Vôlei Sub-23. O evento, que acontece neste sábado (25) e domingo (26) no Ginásio Doutor Márcio Paulino, reúne 10 equipes de Sete Lagoas, Paraopeba e Pedro Leopoldo em disputas acirradas pelas vagas no pódio.

Foto: Divulgação/ @vicsportclub

Na categoria feminina, quatro times entram em quadra: Tio João, Olympus, Tarumã e Oriental (Sete Lagoas). Já no masculino, a disputa será ainda mais acirrada, com seis equipes na briga pelo título: Tio João, Tarumã 1, Tarumã 2, Oriental (Sete Lagoas), Olympus, NEO PL.

Na semana passada, a Copa Conexão já consagrou os campeões da categoria adulta, com destaque para os times de Sete Lagoas que dominaram as finais:

Feminino:

1º lugar: Sete Lagoas

2º lugar: UPE

3º lugar: LADYS' 40

Masculino:

1º lugar: Sete Lagays

2º lugar: Oriental Vôlei

3º lugar: Stars

Homenagem e paixão pelo esporte marcam a Copa Conexão

A idealizadora da Copa Conexão, Daniele Maria, tem uma história especial com o vôlei. Desde jovem, participou do projeto Amigos do Vôlei da Márcia Pedra e, junto com a equipe, viajou para diversos campeonatos pelo Brasil.

Em 2019, após o falecimento do Marcelo Assis, organizador de grandes eventos esportivos na cidade, Daniele decidiu criar a Copa Verão Marcelo Assis em sua homenagem. O sucesso da iniciativa a motivou a expandir o projeto, dando origem à Copa Conexão, que leva o nome do time que ela treina e leva para competições em outras cidades.

"Sempre acompanhei o Marcelo Assis, que organizava campeonatos em Sete Lagoas, e quando ele faleceu, resolvi dar continuidade ao seu trabalho", conta Daniele. "A Copa Conexão é uma homenagem a ele e também uma forma de incentivar o esporte na nossa região."

Daniele reconhece o valor da colaboração e da união, destacando a contribuição de Isabela em edições anteriores e, nesta ocasião, o apoio vital de Cristiane, Emilly, Marcella e Fagner, atletas nativos de Sete Lagoas que se unem em prol de um objetivo comum.

Ela também destaca a importância do apoio de patrocinadores para o crescimento da Copa Conexão. Acompanhe informações sobre os jogos no instagram @copa_conexao

Equipe de organização do campeonato - Foto: Divulgação

A partir de sábado (25), a atenção se volta para a categoria Sub-23, com a disputa das fases classificatórias e eliminatórias. As partidas serão realizadas no Ginásio Doutor Márcio Paulino, na Praça da Feirinha.

Confira a programação completa dos jogos Sub-23:

Feminino: Sábado (25/05): 08h00: Tio João x Olympus 09h00: Tio João x Oriental (Sete Lagoas) 10h00: Tarumã x Olympus Domingo (26/05): 08h00: Oriental (Sete Lagoas) x Olympus 09h00: Oriental (Sete Lagoas) x Tarumã 10h00: Tio João x Tarumã Final: 11h00: Disputa do 3º lugar 12h00: Grande final

Masculino: Sábado (25/05): 13h00: Tio João x Oriental (Sete Lagoas) - Chave A 14h00: Tarumã 2 x Tio João - Chave A 15h00: Tarumã 2 x Oriental (Sete Lagoas) - Chave A 16h00: Tarumã 1 x NEO PL - Chave B 17h00: Olympus x NEO PL - Chave B

18h00: Olympus x Tarumã 1 - Chave B Domingo (26/05): Semifinais e final 14h00: 1º Chave A x 2º Chave B 15h00: 1º Chave B x 2º Chave A Final: 16h00: Disputa do 3º lugar 17h00: Grande final



Djhéssica Monteiro