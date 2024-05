Atlético sofre, perde para o Sport, mas avança às oitavas da Copa do Brasil

O Atlético está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite de quarta-feira (22), na Arena de Pernambuco, o Galo foi derrotado pelo Sport por 1 a 0, mas avançou devido ao placar agregado.

Foto: Sport Recife

No primeiro jogo, na Arena MRV, o Atlético venceu por 2 a 0. Nesta noite, o Sport abriu o placar com Barletta, desperdiçou grandes oportunidades e não conseguiu o gol necessário para levar a disputa para os pênaltis.

Premiação e Próximos Jogos

Com a classificação, o Atlético recebeu mais R$ 3,46 milhões em premiação, totalizando R$ 5,66 milhões na Copa do Brasil.

O próximo desafio do Atlético é na terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), contra o Caracas, da Venezuela, pela última rodada do Grupo G da Copa Libertadores.

O Sport, por sua vez, enfrenta o Fortaleza no domingo (26), pela semifinal da Copa do Nordeste.

Atlético Alterado

Sem Otávio, lesionado, Jemerson, vendido ao Grêmio, e Hulk, com problemas pessoais, o técnico Gabriel Milito apresentou um Atlético bastante diferente contra o Sport.

Battaglia permaneceu na zaga ao lado de Lemos, com Fuchs no banco. No meio, Franco atuou como primeiro volante, Zaracho recuou e Igor Gomes jogou mais avançado pelo lado esquerdo.

Domínio do Sport

O Sport começou pressionando e criou duas boas chances antes de abrir o placar. Na terceira tentativa, Barletta chutou de fora da área, a bola desviou em Lemos e encobriu Everson: 1 a 0.

Pressão do Leão

Após o gol, o Sport continuou em cima, explorando o lado esquerdo do Atlético e a fragilidade na marcação, especialmente de Igor Gomes, criando várias chances.

Scarpa Ameaça

Scarpa, um dos jogadores mais ativos do Atlético, tentou três finalizações, uma delas perigosa. No entanto, o Galo pouco criou além disso.

Oportunidades Perdidas do Sport

O Sport teve quatro chances claras na segunda metade do primeiro tempo, mas não conseguiu ampliar. Pedro Lima (duas vezes), Romarinho e Dalbert finalizaram com perigo.

Mudanças no Atlético

Para o segundo tempo, Milito fez duas substituições: Igor Rabello e Rômulo entraram nos lugares de Lemos e Igor Gomes, com Battaglia avançando para a função de primeiro volante.

Melhora do Atlético e Gol Anulado

O Atlético voltou melhor, controlando mais o jogo e criando oportunidades. Paulinho chegou a empatar após tabelar com Zaracho, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a uma falta de Vargas no início da jogada.

Descontrole

Depois da anulação do gol, o Atlético demonstrou descontrole emocional. Em poucos minutos, Vargas, Battaglia, Paulinho e Saravia receberam cartões amarelos.

Susto para o Galo

Após o gol anulado, o Sport voltou a pressionar e teve duas chances claras. Dalbert chutou para fora e Felipe teve sua finalização salva por Vargas quase em cima da linha.

Classificação Garantida

O Sport lutou até o fim, mas não conseguiu o gol que levaria a disputa para os pênaltis. O Atlético resistiu à pressão e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil.

Sport 1 x 0 Atlético

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Dalbert, aos 18min 1°T); Felipe (Tití Ortíz, aos 30min 2°T), Domínguez, Barletta e Lucas Lima; Romarinho (Alan Ruiz, aos 35min 2°T) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto, aos 30min 2°T). Técnico: Mariano Sosso

Atlético

Everson; Renzo Saravia, Mauricio Lemos (Igor Rabello, no intervalo), Rodrigo Battaglia e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes (Rômulo, no intervalo), Matías Zaracho (Alisson, aos 28min 2°T) e Gustavo Scarpa; Paulinho (Palacios) e Eduardo Vargas (Cadu, aos 28min 2°T). Técnico: Gabriel Milito

Gol: Barletta, aos 13min 1°T

Cartões amarelos: Gustavo Coutinho, aos 6min 1°T; Felipe, aos 11min 1°T; Dalbert, aos 35min 2°T (Sport); Vargas, aos 15min 2°T; Battaglia, aos 16min 2°T; Paulinho, aos 17min 2°T; Saraiva, aos 21min 2°T; Alisson, aos 31min 2°T (Atlético)

Motivo: duelo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Data: 21 de maio de 2024

Local: Arena Pernambuco, em Recife

Da Redação com Itatiaia