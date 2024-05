1ª etapa da Copa Sete Lagoas de Motocross levou 138 pilotos ao Motódromo Gardelon

Sete Lagoas segue se consolidando como cidade dos esportes de duas rodas. Depois de duas edições do Desafio Extreme de Enduro na Serra de Santa Helena, em outubro do ano passado e fevereiro deste ano, e do anúncio do Pedala 7, evento de bike marcado para o dia 2 de junho também na Serra de Santa Helena, o ronco dos motores foi sentido no último domingo, 19 de maio, no Motódromo Gardelon (BR-238, KM 8,9, bairro Maias, ao lado do Residencial Park Royal).

Foto: Leandro Santos Soares e Renato Vieira Mancini/ Divulgação

Trata-se da 1ª etapa da Copa Sete Lagoas de Motocross, evento realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, com os apoios de Ramon Maremoto e Maximizar Vídeomaker. Aproximadamente 140 pilotos de várias cidades participaram da competição em categorias como infantil até 7 anos e até 12 anos, intermediária importada (até 250cc e de 300cc a 450cc), iniciante importada e nacional A e B, força livre nacional, veloterra importada, nacional força livre e feminina, entre outras.

"Seguimos firmes fomentando o esporte na cidade. Teremos mais três etapas e a próxima será no dia 22 de junho, em local ainda a ser confirmado", lista Ramon Maremoto, um dos organizadores do evento. Confira a lista dos vencedores por categoria:

Categoria MX 1

1- Placa 23 Joao Pedro Gonçalves - São Jose da Lapa/MG

2- Placa 22 Victor Forte - Belo Vale/MG

3- Placa 423 Ronaldo Cordeiro - Papagaios/MG

4- Placa 801 Celso Rezende - Sete Lagoas/MG

5- Placa 129 Rafael Castilho - Belo Horizonte/MG

6- Placa 17 Matheus Fonte - Itaúna/MG

7- Placa 116 Werik Henrique Souza - Betim/MG

8- Placa 21 Matheus De Faria - Itaúna/MG

9- Placa 367 Gustavo Pontes - Pará de Minas/MG

10- Placa 180 Rubens Santos Paula - João Monlevade/MG

Categoria MX 2

1- Placa 244 Junior Moreira - Betim/MG

2- Placa 423 Ronaldo Cordeiro - Papagaios/MG

3- Placa 111 Jhonatan Guilherme - Belo Horizonte/MG

4- Placa 117 Nivaldo Martins - Nova Serrana/MG

5- Placa 21 Matheus De Faria - Itaúna/MG

6- Placa 9 Victor Bessa - Itaúna/MG

7- Placa 20 Matheus - Sete Lagoas/MG

8- Placa 175 Silas - Contagem/MG

Categoria MX 3

1- Placa 54 Amim Abreu - Sete Lagoas/MG

2- Placa 175 Silas Cirilo Gomes - Contagem/MG

3- Placa 423 Ronaldo Cardoso - Papagaios/MG

4- Placa 801 Celso Rezende - Sete Lagoas/MG

5- Placa 31 Fabricio Fernandes Faria - Nova Serrana/MG

6- Placa 71 Diogo Guedes - Belo Horizonte/MG

7- Placa 771 Luiz Roberto - Sete Lagoas/MG

8- Placa 129 Raphael Castilho - Vespasiano/MG

9- Placa 222 Rulian Moreira - Belo Horizonte/MG

10- Placa 207 Geraldo Magela - Paraopeba/MG

Categoria MX 4

1- Placa 71 Diogo Guedes - Belo Horizonte/MG

2- Placa 175 Silas - Contagem/MG

3- Placa 31 Fabricio Fernandes - Nova Serrana/MG

4- Placa 771 Luiz Roberto da Silva - Sete Lagoas/MG

5- Placa 129 Raphael Castilho - Vespasiano/MG

6- Placa 220 Alan Patricio - Belo Horizonte/MG

7- Placa 2 Christiano Pinho de Rezende - Sete Lagoas/MG

8- Placa 314 Adriano Eustaquio - Itaúna/MG

9- Placa 72 Frederico Martins - Belo Horizonte/MG

10- Placa 10 Eduardo Junior - Nova Serrana/MG

Categoria MX 5

1- Placa 207 Geraldo Magela - Paraopeba/MG

2- Placa 26 Hélio Shock - Pitangui/MG

3- Placa 212 Eudes Martins Lima - Pará de Minas/MG

4- Placa 18 Valerio de Araujo - Pirapora/MG

5- Placa 53 André Benatti - Rio Branco/MG

6- Placa 99 Carlos Augusto - Monte Verde/MG

7- Placa 5 Alexandre Franco - Pará de Minas/MG

8- Placa 34 Claudinho - Sete Lagoas/MG

9- Placa 10 Jose Oliveira da Silva - Felixlândia/MG

Categoria júnior

1- Placa 90 Rheyneher Heggendo - Conselheiro Lafaiete/MG

2- Placa 57 Bernardo Lorenzo - Esmeraldas/MG

3- Placa 288 Willian Marques - Sete Lagoas/MG

4- Placa 37 Ignacio Gabriel - Betim/MG

5- Placa 423 Joao Pedro Goncalves - Martins Campos/MG

6- Placa 914 Felipe Porto - Nova Serrana/MG

7- Placa 13 Paulinho Loco - Contagem/MG

8- Placa 134 Paulo Henrique - Nova Serrana/MG

Categoria Veloterra Nacional

1- Placa 100 Reginaldo Patrocinio - Sete Lagoas/MG

2- Placa 801 Celso Rezende - Sete Lagoas/MG

3- Placa 18 Marcelo Henrique - Felixlândia/MG

4- Placa 17 Adriano Henrique - Sete Lagoas/MG

5- Placa 214 Bruno Drummond - Sete Lagoas/MG

6- Placa 243 Elvis Carvalho - Sete Lagoas/MG

7- Placa 20 Moises Ribeiro - Felixlândia/MG

Categoria Veloterra Importada

1- Placa 777 Joao Pedro Brasílio - São Jose da Lapa/MG

2- Paca 4 Felipe Abreu - Sete Lagoas/MG

3- Placa 22 Gustavo Henrique - Sete Lagoas/MG

4- Placa 2 Linhungo Coutinho - Sete Lagoas/MG

5- Placa 26 Joao Pedro Terra - Sete Lagoas/MG

6- Placa 136 Gustavo Martinele - Sete Lagoas/MG

7- Placa 117 Nivaldo Henrique - Nova Serrana/MG

8- Placa 1 Guilherme Barbosa - Sete Lagoas/MG

9- Placa 88 Janderson Oliveira - Belo Horizonte/MG

10- Placa 7 Adriano Henrique Veloso - Sete Lagoas/MG

Categoria MX Feminino

1- Placa 119 Maria Clara Mendes Sales - Contagem/MG

2- Placa 138 Nayara Morais - Paraopeba/MG

3- Placa 601 Paula Maralisa - Sete Lagoas/MG

4- Placa 1 Maria Clara Martins Ventura - Sete Lagoas/MG

5- Placa 27 Nayra Morais - Paraopeba/MG

6- Placa 53 Lorrane Silva Bonifacio - Itaúna/MG

7- Placa 181 Fernanda Luiza da Silva - Três Marias/MG

Categoria MX 6

1- Placa 44 Fred Ricardo - Belo Horizonte/MG

2- Placa 53 Andre Benatt - Belo Horizonte/MG

3- Placa 5 Alexandre Frango - Belo Horizonte/MG

4- Placa 911 Frederico Marques - Sete Lagoas/MG

5- Placa 10 Jose Oliveira da Silva - Felixlândia/MG

6- Placa 41 Rogerio Lucio - Belo Horizonte/MG

7- Placa 7 Robson Martins - Contagem/MG

8- Placa 300 Edson Mendes Veio - Sete Lagoas/MG

Categoria 2 Tempos

1- Placa 711 Joao Pedro Brasilio - São José da Lapa/MG

2- Placa 22 Filipe Fonte - Itaúna/MG

3- Placa 117 Nivaldo Martins - Nova Serrana/MG

4- Placa 222 Rulian Morreira - Belo Horizonte/MG

5- Placa 99 Carlos Augusto - João Monlevade/MG

6- Placa 26 Joao Pedro Terra - Sete Lagoas/MG

7- Placa 57 Bernardo Lorenzo - Esmeraldas/MG

8- Placa 139 Frederico Marx - Belo Horizonte/MG

Categoria Intermediaria B 450

1- Placa 31 Fabricio Fernandes - Nova Serrana/MG

2- Placa 22 Felipe Fontes - Itaúna/MG

3- Placa 129 Raphael Castilho - Vespasiano/MG

4- Placa 207 Gabriel - Paraopeba/MG

5- Placa 222 Rulian Moreira - Belo Horizonte/MG

6- Placa 2 Linhugo Coutinho - Sete Lagoas/MG

7- Placa 53 Alvimar - Itaúna/MG

8- Placa 771 Luiz Roberto - Sete Lagoas/MG

9- Placa 17 Matheus Fontes - Itaúna/MG

10- Placa 15 Vitor David - Itaúna/MG

Categoria Intermediaria A

1- Placa 234 Cristiano Massol Nova Serrana/MG

2- Placa 111 Jhonatan Guilherme Belo Horizonte/MG

3- Placa 117 Nivaldo Martins Nova Serrana/MG

4- Placa 244 Junior Moreira Betim/MG

5- Placa 2 Chistiano Pinho Sete Lagoas/MG

6- Placa 26 Joao Pedro Faria Sete Lagoas/MG

7- Placa 22 Victor Forte - Belo Vale/MG

8- Placa 17 Mateus Faria Teles - Itaúna/MG

9- Placa 9 Júlio Cesar - Belo Horizonte/MG

10- Placa 47 Adelmo Barbosa Esmeraldas/MG

11- Placa 175 Silas Junior Contagem/MG

Categoria MX 45

1- Placa 194 Roncalli Costa - Itamarandiba/MG

2- Placa 207 Geraldo Magela Araújo - Paraopeba/MG

3- Placa 26 Helio Shock - Pitangui/MG

4- Placa 18 Valerio de Araujo - Paraopeba/MG

5- Placa 220 Alan Patricio - Belo Horizonte/MG

6- Placa 99 Carlos Augusto - João Monlevade/MG

7- Placa 72 Fred Martins - Belo Horizonte/MG

8- Placa 9 Júlio Cesar Goncalves

9- Placa 22 Joao Batista - Belo Horizonte/MG

10- Placa 139 Frederico Marx - Belo Horizonte/MG

Categoria 50 CC

1- Placa 21 Bernardo Urum - Belo Horizonte/MG

2- Placa 13 Joao Hélio Mendes - Contagem/MG

Categoria Iniciante Importada

1- Placa 15 Victor David - Itaúna/MG

2- Placa 2 Christian Pinheiro - Sete Lagoas/MG

3- Placa 200 Alisson Cesar Presuntinho - Sete Lagoas/MG

4- Placa 53 Alvimar

5- Placa 456 Joao Pedro Martins - Martinho Campos/MG

6- Placa 367 Gustavo Pontes - Pará de Minas/MG

7- Placa 88 Janderson Oliveira - Belo Horizonte/MG

8- Placa 9 Victor Bessa - Itaúna/MG

9- Placa 277 Alyson Marques - Sete Lagoas/MG

10- Placa 47 Adelmo Barbosa - Esmeraldas/MG

Categoria Nacional Força Livre

1- Placa 801 Celso Rezende - Sete Lagoas/MG

2- Placa 100 Reginaldo - Sete Lagoas/MG

3- Placa 1 Nelson Rodrigues - Sete Lagoas/MG

4- Placa 11 Dayvid Saymon - Perdigão/MG

5- Placa 81 Diego Pedras - Paraopeba/MG

6- Placa 200 Felipe Marinho - Sete Lagoas/MG

7- Placa 4 Jose Geraldo Neto (Netinho) - Paraopeba/MG

8- Placa 262 Jhonata Kennedy - Sete Lagoas/MG

9- Placa 911 Frederico Marques - Sete Lagoas/MG

Categoria Nacional A

1- Placa 1 Nelson Rodrigues - Sete Lagoas/MG

2- Placa 160 Reginaldo Cabelinho - Sete Lagoas/MG

3- Placa 801 Celso Rezende - Sete Lagoas/MG

4- Placa 200 Presuntinho - Sete Lagoas/MG

5- Placa 81 Diego Pedras - Sete Lagoas/MG

6- Placa 4 Geraldo Jose Teixeira - Paraopeba/MG

7- Placa 11 Dayvid Saymon - Perdigão/MG

Categoria Nacional B

1- Placa 200 Alisson Cesar Presuntinho - Sete Lagoas/MG

2- Placa 17 Marcelo Henrique - Sete Lagoas/MG

3- Placa 911 Frederico Marques - Sete Lagoas/MG

4- Placa 244 Joao Lucas - Sabará/MG

5- Placa 16 Danilo Xavier - Maravilhas/MG

6- Placa 243 Elis Carvalho - Sete Lagoas/MG

7- Placa 244 Joao Lucas - Sabará/MG

8- Placa 262 Jhonata Kenned - Sete Lagoas/MG

9- Placa 201 Matheus Braca Lopes - Sete Lagoas/MG

Categoria 65 CC

1- Placa 57 Bernardo Lorenzo - Esmeraldas/MG

2- Placa 37 Gabriel - Betim/MG

3- Placa 914 Felipe Porto - Curvelo/MG

4- Placa 13 Yuri Dias Moreira - Belo Horizonte/MG

5- Placa 21 Bernardo Urum - Belo Horizonte/MG

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM